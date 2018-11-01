Запрет на въезд туристов в Израиль продлен до конца года

Ранее ожидалось, что наши туристы смогут провести на Святой земле новогодние и рождественские праздники

Власти Израиля продлили запрет на въезд иностранцев до 29 декабря, а также сохранили ранее действовавшие ограничения на выезд из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает газета The Times of Israel, на которую ссылается «Интерфакс».

«В среду правительство Израиля проголосовало за продление запрета на въезд иностранцев в страну, как минимум, до 29 декабря. Изначально ограничения вводились с 29 ноября до 12 декабря, затем были продлены на 10 дней», — пишет издание.

Как отмечает газета, въезд на территорию Израиля возможен лишь в исключительных случаях. Кроме того, власти дополнительно расширили «красный список» стран, в которые гражданам Израиля запрещен въезд.

Так, в обновленный перечень вошли Норвегия, Ирландия, Финляндия, Франция, Испания и ОАЭ. По прибытии из этих стран израильтяне должны соблюдать карантин вне зависимости от наличия сертификата о вакцинации от коронавируса.

Ранее предполагалось, что с 1 декабря в Израиль начнут пускать российских граждан с прививкой «Спутник V». Однако с 29 ноября страна приостановила въезд иностранцев из-за «омикрона», став первой страной, закрывшей границы из-за новой угрозы.

Между тем в прошлом месяце министр туризма Израиля Константин Развозов в интервью агентству ТАСС отмечал: «В Израиле очень ждут туристов из России. В первые 10 дней послеи открытия границ для туристов, привитых вакцинами, признанными ВОЗ, в Израиль въехали около 23 тыс. иностранных туристов.

Я надеюсь, что и вакцинированных "Спутником V" гостей мы сможем принять в подобном объеме еще до конца 2021 года и на новогодние и рождественские праздники".

/TOURBUS.RU