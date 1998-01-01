В результате ДТП близ Шарм-Эль-Шейха пострадали четверо россиян

Четверо россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом на египетском курорте Шарм-эль-Шейх, сообщило вчера посольство России в Египте.

«По имеющейся информации, утром 16 декабря в районе международного аэропорта Шарм-эль-Шейха произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Пострадали четверо россиян, которые были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения города с травмами легкой и средней тяжести», — говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, консульский отдел посольства в Каире следит за ситуацией и оказывает необходимое содействие гражданам РФ.

Как сообщила пресс-служба Ростуризма, пострадавшие туристы отдыхали в Египте по линии туроператора Anex Tour. «Все они были застрахованы. В настоящее время пострадавшим туристам оказывается вся необходимая медицинская помощь в госпитале, по предварительным данным, серьезных травм нет. Оперативную информацию о ДТП можно узнать в Консульском отделе Посольства России в Каире: +2-023-748-63-93», — отметили в Ростуризме.

Лечение четверых россиян, пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Шарм-эль-Шейхе, покроет страховка, в ближайшее время путешественникам предложат обратные рейсы для возвращения в РФ, сообщили позднее в пресс-службе туроператора Anex Tour.

«По информации от принимающего офиса, ДТП с туристическим автобусом произошло во время трансфера в аэропорт. Четверо туристов в настоящий момент находятся в госпитале для наблюдения на ближайшие сутки. Гостям была оказана необходимая медицинская помощь. Данный случай является страховым, в ближайшее время им будут предложены варианты обратного рейса в Россию», — расссказали в пресс-службе.

Как отметили в туркомпании, путешественники были застрахованы в страховой компании «Ингосстрах».

Напомним, что в начале сентября российских туристов сбил грузовой автомобиль во время остановки на обочине туристического автобуса, следовавшего вчера Хургады в Каир. Одна туристка тогда скончалась на месте.

А в начале июня на той же трассе также произошел трагический случай с нашими туристами - микроавтобус с российскими туристами тогда попал в ДТП на трассе в 100 км от столицы Египта Каира, одна гражданка РФ погибла.

Как сообщил местный портал сообщает портал Мasrawy, «в результате столкновения микроавтобуса туристической компании с автомобилем на трассе Катамея-Сохна погибла россиянка, 11 человек получили ранения, из них семь россиян и четыре египтянина». Судя по опубликованным фото, микроавтобус принадлежал компании Coral Travel/ Sunmar.

/TOURBUS.RU