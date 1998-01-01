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17 декабря
Обязательства туроператоров по несостоявшимся из-за ковида турам отложены еще на год
Госдума поддержала предложение Ростуризма и туроператоров о переносе выплат по турам в «неоткрытые» до сих пор страны
Госдума вчера приняла в основном втором чтении законопроект об отсрочке обязательств туроператоров за несостоявшиеся туры, сообщил первый заместитель председателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев.
«Сегодня мы внесли поправки в закон, которые продлевают постановление правительства 1073, истекающее в конце декабря. Суть постановления в том, чтобы продлить до конца 2022 года сроки возврата денег клиентам за несостоявшиеся из-за COVID-19 туры», — сказал он журналистам во время пресс-подхода.
Поправку внес на голосование депутат Госдумы от партии «Новые Люди», председатель Комитета по туризму Саганджи Тарбаев. По данным думского комитета, уже в пятницу, 17 декабря, законопроект могут успеть принять в третьем, техническом чтении.
Как сообщили в пресс-службе Ростуризма, ведомство поддерживает решение депутатов о продлении переноса прошлогодних обязательств туроператоров еще на год по тем странам, которые так и не открылись для наших туристов.
«В первую очередь мы исходим из интересов туристов, и принятое решение позволит туроператорам продолжить постепенно выполнять свои обязательства перед туристами. В итоге туристы должны получить либо услугу, либо деньги. Из 7 млрд рублей оставшихся обязательств большая часть приходится на все еще закрытые страны, и небольшая часть – на недавно открывшиеся», — пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Речь идет о турах, купленных до 31 марта 2020 года. При этом отсрочка продляется по турам только в те страны, которые до сих пор закрыты для поездок с туристическими целями (в основном, это страны Европы и Юго-Восточной Азии).
По мнению экспертов «Интерфакса», принятие решения даст бизнесу возможность постепенно выполнить свои обязательства перед туристами, которые в этом случае получат либо оплаченную услугу, либо деньги. Аналогичные решения приняты в большинстве стран Европы, которые разрешили перенести обязательства своих туроператоров до 2023-2025 гг. В России обязательства авиакомпаний перед пассажирами также перенесены до 2023 года.
Ростуризм и комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры проконтролируют выполнение туроператорами оставшихся обязательств по отмененным из-за пандемии турам, если соответствующая поправка в законодательство будет принята нижней палатой парламента, сообщили ранее «Интерфаксу» в пресс-службе комитета.
«Мы планируем подписать меморандум с ведущими туроператорами, чтобы они закрепили свое намерение расплатиться с клиентами. Это даст сигнал туристам, которым пока не предоставили равнозначный турпродукт или не вернули деньги, что мы контролируем ситуацию», — цитирует пресс-служба председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Сангаджи Тарбаева.
Как отмечают в Ассоциации туроператоров, «Отсрочка по выплатам по несостоявшимся турам стала одной из самых действенных мер, поскольку она позволила участникам рынка возобновить работу и избежать массового ущерба для туристов в результате возможных банкротств».
Количество туристов, которые ждут возврата средств либо возможности отправиться в перенесенные поездки, в АТОР оценили в 200 тысяч. Это туры практически во все страны Европы, Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Отсутствие возможности открыть продажи туров по указанным направлениям не позволяют даже начать частичные возвраты, подчеркнула Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР.
/TOURBUS.RU
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