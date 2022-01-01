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Доминикана не будет менять срок действия загранпаспортов для въезда в страну

Введение требования о шестимесячном сроке действия загранпаспорта перенесено с 1 января на начало июня

Власти Доминиканской Республики пошли навстречу иностранным туристам в вопросе сроков действия загранпаспортов для въезда в страну. По информации ANEX Tour, которую подтвердили и в Ассоцииации туроператоров России, принято решение о продлении действующих сейчас праил.

«Миграционной службой Доминиканской Республики введен временный период с 01.01.2022 по 03.07.2022, во время которого разрешен въезд туристов по действующему загранпаспорту, без требования срока действия паспорта 6 месяцев», - сообщили в ANEX Tour.

В туроператорской компании подчеркнули, что поскольку новое правило действует до 3 июля 2022 года, турагенты и туристы могут спокойно бронировать направление как на Новый год и зимний сезон, так и на весну и майские праздники, не высчитывая срок действия своего загранпаспорта на момент въезда в Доминикану.

Напомним, что ранее на этой неделе туроператоры со ссылкой на Министерство туризма Доминиканы сообщили, что с 1 января 2022 года срок действия загранпаспорта для въезда в Доминикану должен составлять шесть месяцев с даты окончания поездки.

В представительстве Министерства туризма Доминиканы в России, Украине и Беларуси в свою очередь отметили, что это распоряжение стало неожиданным для туроператоров. По их словам, около 5% туристов в случае принятие такого решения были бы вынуждены отказаться от новогодней поездки, покольку оформить новый заграпаспорт они уже не успевали.

В связи с этим представительство Минтуризма Доминиканы обратилось к властям карибской страны с просьбой оперативно решить возникшую проблему.

Напомним, что Оперштаб разрешил возобновить регулярное авиасообщение с Доминиканой с 9 августа, а с 27 августа снял все ограничения на полеты в страну.

Для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам требуется заполнить анкету E-Ticket. Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется. По прибытии туристам измеряют температуру и проводят выборочное тестирование на COVID-19.

В целом Доминикана, исходя их данных текущих бронирований, станет одним из лидеров по спросу у россиян в зимнем сезоне. По объемам текущих продаж зарубежных направлений эта карибская страна входит в ТОП-3, а в бронированиях на новогодний период у ряда туроператоров лидирует.

Положительное влияние на спрос оказывают в том числе привлекательные цены, которые обеспечивают большой объем перевозки, а также то, что сейчас в стране открыто уже более 90% отелей.

/TOURBUS.RU