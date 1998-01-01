В Москве появилась новая уникальная туристическая точка

21 декабря на Ботанической улице 25, в здании концерна «Автоматика», открывается первый и единственный в России, один из крупнейших в мире научно-технологический музей о криптографии, коммуникации, математике и смежных дисциплинах. Площадь музея составляет порядка 6.5 тыс. кв. м, а масштабная постоянная экспозиция состоит из десятков уникальных экспонатов и более 130 интерактивных инсталляций.

По словам директора музея, Лидии Лобановой, даже само здание конца 19 века, вход в которое был для простых посетителей до этого закрыт, - это был так называемый, «Почтовый ящик», - представляет исторический и туристический интерес - его судьбе посвящена даже отдельная экспозиция. Изначально здесь располагался Александро-Мариинский детский приют, во время второй мировой войны – военный госпиталь, а в советские годы это была знаменитая «Шарашка», описанная Александром Солженицыным в романе «В круге первом».

С 1946 по 1954 год в здании действовала секретная лаборатория, сотрудники которой, в том числе заключенные, создавали технику секретной связи. С 1955 года лабораторию преобразовали в научно-исследовательский институт.

«Сегодня наш музей обладает уникальной коллекцией предметов, - многие из которых представлены в открытом доступе впервые, - специально под открытие с них сняли граф «Секретно». Так, одним из таких экспонатов является легендарная шифровальная машина «Фиалка» (М-125), изобретенная в СССР после Второй мировой войны и несколько десятилетий использовавшаяся странами Варшавского договора, – рассказывает Лидия, - До 2020 года вся информация об устройстве, его внешний вид держались в строжайшем секрете. И сегодня оригинал «Фиалки», а также гигантскую копию шифровальных дисков можно «вживую» увидеть только у нас”.

А вот самым необычным экспонатом Лидия называет прибор «Лилипут». Он похож на обычные карманные часы. Но это только на первый взгляд! В свое время с его помощью шифровали и расшифровывали тексты.

Рядом расположена инсталляция, посвященная линии «Москва — Вашингтон»: где можно увидеть номерные станции со всего мира, а также разделы, которые расскажут о секретах разведчиков, шифрах и сетях, которые они использовали, а также истории их жизни. Маршрут начинается с «Криптографии в цифровую эпоху», где прямо на входе посетителей встретит инсталляция «Коридор информационного перегруза».

Зона экспозиции «Криптография в индустриальную эпоху» охватывает период с конца XIX века до 1990-х: от телеграфа до радио и телевидения, а в финале - зритель встретится с древнейшими способами шифрования в мировой истории: от шифра Цезаря до алхимических криптограмм и алфавитной системы и знаков и символов.

Кроме постоянной экспозиции и временных выставок, все желающие смогут разгадать криптографические загадки, обнаружить взаимосвязь криптографии и важных исторических событий, заглянуть в будущее и с помощью VR – технологий погрузиться в мультимедийный контент. Директор надеется, что музей станет настоящим местом притяжения не только москвичей, но и многочисленных туристов.

«Шпионские страсти» теперь можно понаблюдать не только на экранах кинотеатров, но и у нас в музее, - добавляет Лидия, - Зашифровать послание, немного побыть в теле хакера, сделать собственное фото с AR-маской и защитить его блокчейном, то есть, по сути, сделать NFT-токен, а в комнате со стилизованными игровыми автоматами - научиться подбирать самые надежные пароли».

В музее будут работать лекционный зал, просветительский центр и мастерская, а программа публичных мероприятий предложит курсы и воркшопы для школьников и взрослых, лекции, научные шоу, публичные интервью, кинопоказы и многое другое.

/tourbus.ru