Греция ужесточает правила въезда в страну

Управление гражданской авиации Греции (HCAA) обновило правила въезда в страну, теперь срок действия справок о перенесенном коронавирусе для въезда в страну сокращен до 90 дней, сообщает портал Skai, который цитирует «Интерфакс».

"Теперь путешественники, планирующие поездку в Грецию со справкой о перенесенном коронавирусе, должны предъявить документ, выданный через 30 дней после первого положительного теста, а срок действия справки составит 90 дней вместо прежних 180. Исключением являются справки переболевших, выданные в период с 15 июля по 31 октября 2021 года включительно", — пишет портал.

Как отмечает издание, из-за штамма "омикрон" власти Греции продлили запрет на въезд гражданам 9 африканских стран (ЮАР, Ботсвана, Намибия, Лесото, Зимбабве, Мозамбик, Эсватини, Замбия и Малави).

"Авиационная директива для российских пассажиров не изменилась: все путешественники из России, как вакцинированные, так и не привитые, должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста или экспресс-теста. Кроме того, все туристы из России должны будут пройти экспресс-тест на COVID-19 по прибытии в Грецию", — пишет портал.

Кроме того, согласно распоряжению Министерства здравоохранения, с 19 декабря лица, прибывающие в Грецию, обязаны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-исследования, действительную не более 48 часов. Требование распространяется на всех гостей страны, включая граждан государств ЕС, в том числе и вакцинированных.

Между тем, АТОР сегодня сообщает, что в рамках усилий по борьбе со штаммом «омикрон» Греция будет требовать с 19 декабря от приезжающих из всех стран, в том числе и от вакцинированных, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 48 часов до поездки. Данное требование вступает в силу с 06:00 (07:00 мск) воскресенья, 19 декабря.

Исключение сделано только для тех путешественников, которые выехали из Греции за границу и вернулись обратно менее чем за 48 часов, причем при условии, что они сделали ПЦР-тест незадолго до своего выезда.

Напомним, что Греция принимает туристов, привитых российскими вакцинами "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".

Если тест будет положительным у непривитого туриста, то пассажиру придется пройти дополнительный ПЦР. Если и он будет положительным, то путешественнику придется соблюдать карантин 10 дней в специализированной гостинице, адаптированной под обсерватор. По завершении карантина нужно будет сдать еще один ПЦР-тест.

Если иностранный пассажир вакцинирован, а экспресс-тест по прибытии покажет положительный результат, то он останется в изоляции в течение 7 дней и затем также сдает ПЦР-тест.

Кроме того, всем путешественникам необходимо накануне дня прилета в Грецию заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле. Без PLF туриста не посадят в самолет. Код приходит в 0:00 дня поездки.