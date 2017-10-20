Шри-Ланка меняет правила въезда для наших туристов

Вводится обязательная местная страховка, декларация здоровья становится только электронной, а ПЦР-тесты для детей до 12 лет отменяются

Власти Шри-Ланки обновили правила въезда для иностранных туристов, - сообщает «Интерфакс».

"Для всех туристов, прилетающих на Шри-Ланку с 1 января 2022 года, требуется обязательное приобретение местной страховки Local Covid Insurance. Стоимость страховки составляет $12 на человека, срок действия 30 дней со дня прилета", — рассказали порталу в "Интуристе".

Как пояснили в пресс-службе оператора, страховка приобретается с учетом риска заражения коронавирусом. Стоимость страхового покрытия до $50 тыс., туда же включены пребывание на карантине в обсерваторе с питанием, лечение, ПЦР-тестирование, интенсивная терапия и трансфер в медицинское учреждение.

Кроме того, с 1 января заполнить декларацию здоровья Health Declaration Form до вылета на Шри-Ланку можно будет только онлайн, бумажные анкеты будут упразднены. В форму вносятся данные о пассажире, скан паспорта, сертификат вакцинации (при наличии), а также результат отрицательного ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки.

После этого туристам на указанную в анкете почту придет QR-код, который нужно будет предъявить при посадке на рейс на Шри-Ланку в электронном или распечатанном виде.

С 1 января упрощаются и правила въезда детей на Шри-Ланку. Возрастной ценз по требованию ПЦР-теста до вылета повышен: если прежде справку требовали у детей с 2 лет, то с 1 января это правило действует для детей от 12 лет.

По оценкам туроператоров-членов АТОР, в зимнем сезоне 2021-2022 Шри-Ланка пользуется устойчивым спросом, особенно в период зимних праздников.

Статистика департамента по развитию Шри-Ланки говорит о том, что спрос на отдых на острове у Россиян возрождается экспоненциально: в ноябре 2021 года там побывало почти в 12 раз больше туристов, чем в октябре, хотя в абсолютных цифрах это всего 3520 человек.

Всего за три осенних месяца остров посетили 5154 россияина, что в четыре раза меньше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. При этом в общей структуре турпотока Россия остается третьим по объему поставщиком туристов на остров, уступая только Индии и Великобритании.

Напомним, что российским туристам, привитым "Спутником V", разрешен въезд на остров, но по прибытии гражданам необходимо две недели проживать в гостинице, у которой есть сертификат безопасности Safe & Secure. Также по прибытии в аэропорт Шри-Ланки всем туристам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до посадки на рейс и оригинал справки о вакцинации вместе с копией оригинала справки с заверенным переводом на английский язык.

Кроме того, туристам вместо визы по прибытии нужно заранее оформить онлайн-разрешение на въезд ЕТА стоимостью $35. Также необходима бронь отеля с сертификатом безопасности.

/TOIURBUS.RU