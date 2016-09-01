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Срок пребывания в одном отеле для российских туристов в Таиланде пока что не сократится

В связи с появлением штамма «омикрон» дальнейшее ослабление ограничений в рамках программы «песочница» отложено

В связи с новым штаммом «омикрон» власти Таиланда приняли решение повременить с введением части ранее намеченных послаблений для вакцинированных, в том числе российских туристов, - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров.

Так, ранее озвученное решение королевского правительства сократить карантин для вакцинированных туристов, приезжающих в Таиланд в рамках всех трех программ с 16 декабря, пока не будет полностью воплощено в жизнь. Повременить с послаблениями пришлось из-за нового штамма «омикрон».

Таким образом, российским туристам, приезжающим в Таиланд в рамках программы «песочница», придется, как и прежде, находиться на территории провинции въезда в течение семи ночей. Провести их необходимо будет в сертифицированном отеле SHA+.Ранее ожидалось, что с 16 декабря этот срок сократится до пяти дней.

Решение заменить второй ПЦР-тест в Таиланде на экспресс-тест остается в силе.

Все остальные условия въезда изменениям не подвергаются. Туристам для въезда в Таиланд по программе «песочница» потребуется сертификат вакцинации, страховка с покрытием 50 тыс. долларов, ПЦР-тест за 72 часа до прибытия, следующий по прилету и экспресс тест на 6-7 день. Дети до 18 лет от представления сертификата вакцинации освобождаются.

Въехать в Таиланд по этой программе можно и туристам, переболевшим в течение 3 месяцев до поездки (считается с даты начала заболевания, т.е. с первого положительного теста). Они должны иметь медицинское свидетельство о выздоровлении и (в дополнение к этой справке) пройти вакцинацию хотя бы одной дозой одобренной вакцины в течение любого периода времени перед поездкой.

Для туристов, которые приезжают в Таиланд в раках программы Test&Go, также не отменяется обязательное условие бронирования на 1 сутки отеля SHA+. Им также нужно будет сделать ПЦР-тест по прилету и экспресс-тест на 6-7 день.

ПЦР-тест по прилету для этой категории туристов хоть и не отменяется, но становился бесплатным. От обязательного предъявления сертификата вакцинации освобождаются дети до 12 лет.

/TOURBUS.RU