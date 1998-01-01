Депутаты планируют принять закон об электронной путевке весной

Депутаты Госдумы вернутся к обсуждению законопроекта о введении обязательного использования единой информационной системы "Электронная путевка" в весеннюю сессию, сообщил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, которого цитирует «Интерфакс».

"В рамках комитета ведется работа по нескольким законопроектам. В первую очередь, речь идет о законопроекте об электронных путевках. На данный момент создана рабочая группа, ведется работа и буквально на прошлой неделе были переговоры Ростуризма и Ростеха. Острые вопросы были сняты, такие как за чей счет будет работать электронная система, будет ли существовать гарантийный фонд.

Коллеги пришли к конструктивному диалогу, я думаю, что к весенней сессии мы получим текст, который можно будет обсудить еще раз в рамках экспертного совета, и мы подойдем вплотную к принятию этого законопроекта", — рассказал он на заседании отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму.

Напомним, что "Электронная путевка" – информационная система, в которую туроператоры должны будут вводить информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. Ее создание началось в 2014 году и до сих пор не завершено.

В мае 2020 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает введение обязательного и платного использования единой информационной системы "Электронная путевка", в качестве потенциального оператора которой выступала компания "Национальные туристические технологии" (НТТ). Предполагалось, что подключение туроператоров к системе будет платным. Кроме того, разработчики предусматривали плату за каждую введенную в систему путевку.

Проект в предложенном варианте не поддержал Ростуризм и турбизнес. В результате второе чтение было перенесено на неопределенный срок.

Между тем, как отмечала в начале апреля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сейчас система "Электронная путевка" практически не существует : "Было тестирование, но все ограничилось достаточно подробной презентацией и картинкой. Сама система продемонстрирована не была, потому что отключился интернет".

По словам эксперта, техзадание по разработке системы было написано в 2014 году и сейчас не актуально, потому что технические наработки, отношение потребителя с онлайн-платформами за последние годы претерпело множество изменений.

«Система "Электронная путевка" может быть нужна для контроля туркомпаний, для статистического учета, но ни в одной стране такой нет, и как-то они справляются», — пояснила г-жа Ломидзе.

В то же время глава Ростуризма Зарина Догузова заявила ранее в этом году: «Мы механизм электронной путевки, который повышает прозрачность отрасли, всегда поддерживали. Но нам нужно определиться с двумя базовыми вещами. Первое — убедиться в технической готовности этой системы, так как она в эксплуатации никогда не была. Второй момент — определиться, кто платит.

Мы считаем, что за информационную государственную систему, целью которой является сбор статистических данных, бизнес платить не должен».

/TOURBUS.RU