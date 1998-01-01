Cервиc Booking.com выполнил требование ФАС

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com выполнил требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отмене необходимости для гостиниц соблюдать паритет цен, сообщает пресс-служба регулятора.

"Нидерландская компания сообщила об исполнении предписания. Сервис Booking.com внес изменения в общие условия предоставления услуг и привилегированную программу и перестал ограничивать гостиницы в установлении более низких цен в других каналах продаж", — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в ФАС, Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы в конце ноября признал законными решение и предписание ФАС России.

Как сообщили в пресс-службе сервиса, на которую сегодня ссылается «Интерфакс», заседание по апелляции проходило еще в ноябре, но суд оставил решение без изменений, и Booking.com уже исполнил предписание.

"Мы были разочарованы решением Арбитражного суда города Москвы, но, как ответственная компания, нашим приоритетом является соблюдение всех применимых законов и постановлений в России, как мы стараемся делать во всех странах, в которых работаем", — пояснили в компании.

Ранее ведомство признало компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Booking.com злоупотребил доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации.

В декабре 2020 года ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com B.V., возбужденного в результате рассмотрения обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

ФАС установила, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов), впоследствии обязала сервис выплатить в федеральный бюджет штраф в размере 1,3 млрд рублей.

/TOURBUS.RU