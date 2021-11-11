Профессионалы столичного туризма получили «Путеводную звезду-2021»

Среди лауреатов этого года — туркомпания «Мос-Тур», отели «Балчуг Кемпински» и «Мариотт Тверская», Московский планетарий и "Кафе Пушкинъ"

Церемония награждения победителей конкурса профессионалов туриндустрии и гостеприимства "Путеводная звезда-2021", организованного комитетом по туризму Москвы, прошла в столичном МХАТ имени М. Горького, - сообщили нам в пресс-службе столичном комитета по туризму.

В конкурсе участвовали столичные гостиницы, рестораны, экскурсионные и выставочные проекты, музеи, кондитерские и гастромаркеты, туроператоры, медиа и стартапы. Граждане выбирали победителей в 18 номинациях на портале "Активный гражданин".



В конкурсе участвовало более 200 проектов. Онлайн-голосование было разделено на четыре части, в каждой из которых приняли участие более 150 тыс. человек. С 11 ноября по 3 декабря москвичи выбирали лучшие столичные гостиницы, рестораны, экскурсионные и выставочные проекты, музеи, кондитерские и гастромаркеты, туроператоры, медиа и стартапы.



Как сообщили в комитете по туризму Москвы, в номинации "Московские впечатления: выставки и музеи" победила выставка "Илья Репин: известный и неизвестный".

Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ стал победителем в номинации "Московское гостеприимство: музеи".

В категории "Московское гостеприимство: новая точка притяжения" победил Северный речной вокзал.

Московский планетарий, один из самых больших в мире и самый старый в России, стал лучшим в категории "Московские впечатления: экскурсии, развлечения".

Победителем в номинации "Московские впечатления: для детей" стали бесплатные профориентационные экскурсии для подростков ГУП "Московский метрополитен".

Туроператор "Мос-Тур", предлагающий экскурсионные туры по Москве и Подмосковью, Санкт-Петербургу, и другим историческим городам страны, победил в номинации "Московское гостеприимство: туроператор".

Лучшим пятизвездочным отелем признан "Балчуг Кемпински Москва", четырехзвездочным – Marriott Moscow Tverskaya, трехзвездочным – "Ибис Москва Павелецкая".

Даниловский рынок, объединяющий 40 ресторанов, кафе и кофеен, победил в номинации "Московский гастромаркет".

Обучающая онлайн-платформа Real Skills, помогающая отелям повышать качество гостиничных услуг и уровень сервиса, стала лауреатом номинации цифрового туристического сервиса Russpass "Стартап года".

Расположенный в самом центре Москвы ресторан "Кафе Пушкинъ" победил в номинации "Ресторан русской кухни". Кафе-кондитерская "Буше" стала лучшей в номинации "Московская кондитерская".

Программа "Улицы нашего города" на "Дорожном радио", посвященная истории московских улиц, проспектов, переулков, проездов и площадей, победила в номинации "Москва в радиоэфире".



Премия "Путеводная звезда" прошла в 22 раз, она присуждается экскурсоводам, туристическим сервисам, гостиницам и профессионалам отрасли, которые вносят вклад в развитие ценностей столичного гостеприимства и формирование имиджа Москвы как притягательного города для туристов.

/TOURBUS.RU