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15 декабря
Профессионалы столичного туризма получили «Путеводную звезду-2021»
Среди лауреатов этого года — туркомпания «Мос-Тур», отели «Балчуг Кемпински» и «Мариотт Тверская», Московский планетарий и "Кафе Пушкинъ"
Церемония награждения победителей конкурса профессионалов туриндустрии и гостеприимства "Путеводная звезда-2021", организованного комитетом по туризму Москвы, прошла в столичном МХАТ имени М. Горького, - сообщили нам в пресс-службе столичном комитета по туризму.
В конкурсе участвовали столичные гостиницы, рестораны, экскурсионные и выставочные проекты, музеи, кондитерские и гастромаркеты, туроператоры, медиа и стартапы. Граждане выбирали победителей в 18 номинациях на портале "Активный гражданин".
Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ стал победителем в номинации "Московское гостеприимство: музеи".
В категории "Московское гостеприимство: новая точка притяжения" победил Северный речной вокзал.
Московский планетарий, один из самых больших в мире и самый старый в России, стал лучшим в категории "Московские впечатления: экскурсии, развлечения".
Победителем в номинации "Московские впечатления: для детей" стали бесплатные профориентационные экскурсии для подростков ГУП "Московский метрополитен".
Туроператор "Мос-Тур", предлагающий экскурсионные туры по Москве и Подмосковью, Санкт-Петербургу, и другим историческим городам страны, победил в номинации "Московское гостеприимство: туроператор".
Лучшим пятизвездочным отелем признан "Балчуг Кемпински Москва", четырехзвездочным – Marriott Moscow Tverskaya, трехзвездочным – "Ибис Москва Павелецкая".
Даниловский рынок, объединяющий 40 ресторанов, кафе и кофеен, победил в номинации "Московский гастромаркет".
Обучающая онлайн-платформа Real Skills, помогающая отелям повышать качество гостиничных услуг и уровень сервиса, стала лауреатом номинации цифрового туристического сервиса Russpass "Стартап года".
Расположенный в самом центре Москвы ресторан "Кафе Пушкинъ" победил в номинации "Ресторан русской кухни". Кафе-кондитерская "Буше" стала лучшей в номинации "Московская кондитерская".
Программа "Улицы нашего города" на "Дорожном радио", посвященная истории московских улиц, проспектов, переулков, проездов и площадей, победила в номинации "Москва в радиоэфире".
/TOURBUS.RU
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