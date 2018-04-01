Туристические регионы: антикоронавирусные ограничения

Соловки теперь можно посетить только с QR-кодом/ Владимирская область решила не вводить QR-коды с 15 декабря/ Кафе и рестораны в Псковской области будут работать в Новый год до двух часов ночи

Соловки теперь можно посетить только с QR-кодом

Власти Архангельской области разрешили въезд на территорию Соловецкого архипелага только при наличии "антиковидных" документов, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

В частности, теперь для того, чтобы попасть на территорию посёлка, необходимо предъявить QR-код или бумажный сертификат о вакцинации, справку с отрицательным результатом ПЦР-теста (действующим 72 часа) или перенесении заболевания в течение последних шести месяцев либо медотвод.

Также теперь исключена возможность въехать на Соловки с положительным результатом теста на антитела IgG (справка выдана не ранее, чем за два месяца до дня прибытия на территорию) и с отрицательным результатом анализа на вирусные антигены (справка выдана не ранее, чем за три календарных дня до дня прибытия).

Кроме того, требование по изоляции перестало распространяется на граждан, проживающих совместно с теми, кто обязан соблюдать режим изоляции по приезде с территорий иностранных государств.

Владимирская область отменила введение QR-кодов с 15 декабря

Власти Владимирской области не будут вводить QR-коды для доступа в места массового посещения с 15 декабря, как это планировалось ранее, сообщил врио вице-губернатора региона Александр Ремига.

По его словам, соответствующее решение было принято по запросам бизнес-сообщества, а также исходя из оценки эпидситуации в регионе, - сообщает «Интерфакс».

"Мы понимаем, что перед декабрьскими праздниками дополнительные ограничения на наш бизнес скажутся негативно на ближайшие месяцы", — отметил Ремига. При этом он не исключил введения QR-кодов, если такое решение примут на федеральном уровне.

"Этот вопрос активно последние недели две обсуждается на федеральном уровне. По нашему мнению, необходимо дождаться резюмирующей части", — сказал врио вице-губернатора.

Как сообщалось, с 15 декабря во Владимирской области планировалось ввести QR-коды для доступа в места массового посещения граждан, в том числе заведения общепита. Это решение было закреплено в пункте указа губернатора Владимирской области "О введении режима повышенной готовности".

Кафе и рестораны в Псковской области будут работать в Новый год до 2 часов ночи

Время работы общепита в Псковской области продлят до 2:00 в новогоднюю ночь, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в инстаграме. Также в регионе разрешат устроить новогодние ярмарки без проведения уличных концертов на организованных сценах. Кроме того, жителей Псковской области ожидают новогодние салюты, отметил он.

"Ближайшие две недели необходимо особенно тщательно соблюдать меры противовирусной безопасности и сделать все, чтобы встретить Новый год здоровыми и без дополнительных ограничений", — написал глава региона.

По его данным, за прошедшие сутки коронавирусом в регионе заразились 172 человека. Общее число инфицированных составило 68 711. Вылечились 59 952 жителя региона (+157 за сутки), скончался от коронавируса 1 161 пациент.

/TOURBUS.RU