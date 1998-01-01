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Прилетающие на Кипр теперь должны сдавать экспресс-тест на антиген

От теста в аэропорту освобождены только сделавшие три дозы прививки

С сегодняшнего дня почти все пассажиры, въезжающие в Республику Кипр воздушным транспортом, должны пройти экспресс-тест на антиген по истечении 72 часов с момента их прибытия, - сообщает ассоциация туроператоров.

«Экспресс-тест будет бесплатным. Тестирование будет проводиться в мобильных пунктах тестирования, организованных министерством здравоохранения, при предъявлении посадочного талона и документа, удостоверяющего личность. От этой процедуры будут освобождены только те, кто получил третью/ бустерную дозу прививки», – говорится в сообщении министерства туризма Кипра.

Таким образом, взрослые россияне с ревакцинацией «Спутником V» освобождены от нового тестирования.

Напомним, что с 6 декабря по 10 января все путешественники, прибывающие на Кипр, включая привитых от коронавируса, проходят за свой счет в аэропортах острова также и обязательные ПЦР-тесты. От этого тестирования освобождены дети до 12 лет.

С 6 декабря также все круизные туристы, прибывающие в порты Кипра, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов. По прибытии они должны будут пройти экспресс-тест на антиген – он будет для них бесплатным.

Как отмечают в АТОР, новые правила прибытия на Кипр не отменяют действующих туристических протоколов, а дополняют их.

Российским гражданам, прошедших полный курс вакцинации «Спутником V», по-прежнему требуется предъявить сертификат о вакцинации, а непривитым туристам – отрицательный результат сделанного перед вылетом ПЦР-теста не старше 72 часов. Все путешественники в обязательном порядке заполняют форму CyprusFlightPass.

По информации Ассоциации, при этом в настоящее время запрещен въезд на Кипр всем, кто в течение 14 дней до прибытия пребывал или был транзитом в 8 странах - Южная Африка, Намибия, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Мозамбик, Малави и Ботсвана.

/TOURBUS.RU

