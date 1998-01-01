Открытие сезона на курорте «Роза Хутор» откладывается до 25 декабря

Причина задержки начала сезона — недостаточное количество снега, однако вскоре эта проблема будет решена

Открытие горнолыжного сезона на сочинском курорте "Роза Хутор" переносится на 25 декабря из-за теплой погоды в горах, сообщает сегодня пресс-служба курорта.

"Мы анонсировали старт сезона 17 декабря, но сейчас уже понятно, что катание откроем немного позже – как только позволят погодные условия, предположительно – 25 декабря. Уже заготовлено достаточно искусственного снега, и это хорошая основа для горнолыжных трасс. Кроме того, в выходные по прогнозу ожидаются многоснежные снегопады, после которых ситуация с достаточностью снега стабилизируется.

Поэтому есть вероятность начать тестовые катания даже раньше — уже в середине следующей недели. Так что ждем похолодания и еще снега", — рассказали представители курорта.

Пресс-служба также сообщает, что на старте сезона будут открыты трассы на Южном склоне и выкаты к Роза стадион – на Северном склоне, вплоть до Горной Олимпийской деревни.

"В целом в этом зимнем сезоне на "Роза Хутор" будет доступна самая большая зона катания в России – 105 км трасс. Будут открыты две новые трассы: "Календула" и "Черника". Кроме того, на курорте запущены два новых подъемника ленточного типа. Один из них, "Велес", расположен на Южном склоне на высоте 1950 метров над уровнем моря. Другой подъемник – «Пегас» — на Финишной зоне (здесь впервые организован учебный склон, предназначенный для занятий с детьми). Таким образом общее количество подъемников достигнет 32", — говорится в сообщении пресс-службв.

Сейчас гости курорта могут подняться на трех гондольных подъемниках на Роза Пик – смотровую площадку на высоте 2320 метров, где работают аттракционы: высокогорные качели и подвесные мосты. В Роза Долине и в Горной Олимпийской деревне гостям доступны такие развлечения, как: родельбан, открытые бассейны и спа-комплексы. Открыты для посещения Ледовый каток, Хаски-хутор, Шишин двор, Музей Археологии, этнопарк "Моя Россия" и другие достопримечательности курорта.

В пресс-службе напомнили, что для подъема на Роза Пик гостям требуется прогулочный билет "Путь к вершинам + Моя Россия", который сейчас можно купить в кассах курорта или в онлайн-магазине.

Напомним, что ранее мы сообщали, что вертолетный центр «Роза Хутор» и международный аэропорт Сочи с 25 декабря начнут предлагать гостям курорта вертолетный трансфер.

«Пассажиры, гости курорта «Роза Хутор», прибыв регулярным рейсом в аэропорт г. Сочи, после ускоренной процедуры регистрации и досмотра через выделенную линию Fast Track доставляются к вертолёту. Время в полете до горного кластера составляет около 15 минут.

По прибытию на курорт, от вертолетной площадки «Роза Хутор» в Горной Олимпийской деревне гостям предоставляется трансфер до гостиницы на автомобиле бизнес-класса. Так же выглядит услуга по вертолетному трансферу из «Роза Хутор» до международного аэропорта Сочи», — рассказали нам в пресс-службе.

/TOURBUS.RU