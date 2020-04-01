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Ростуризм предлагает заменить систему фингарантий единым компенсационным фондом

Предполагается, что из нового фонда, формируемого за счет взносов туроператоров по выезду и въезду, будут компенсироваться убытки туристов и оказываться экстренная помощь в случае банкротства туркомпании

Ростуризм предложил вместо действующей системы фингарантий туроператоров создать в России единый компенсационный фонд, формируемый за счет взносов туроператоров по выезду и въезду, из которого будут компенсироваться убытки потребителям в случае банкротств туркомпаний. Это следует из предложений ведомства, направленных в правительство, сообщил «Интерфаксу» источник в туротрасли, знакомый с текстом документа.

«Учитывая практику возмещения реального ущерба, действующая система финансовых гарантий покрывает не более 5% причиненного туристам ущерба. По расчетным экспертным данным 2021 года, при 10 млн туристах, воспользовавшихся услугами туроператоров в сфере выездного туризма, совокупная финансовая защита туриста может составить всего 829 руб. на человека.

В этой связи действующая система финансовых гарантий в целом требует пересмотра», — говорится в подготовленном Ростуризмом документе.

В ведомстве считают, что наиболее эффективным инструментом, гарантирующим компенсацию убытков потребителям в случае банкротства поставщиков услуг, является создание единого компенсационного фонда, формируемого за счет взносов субъектов предпринимательства.

По его данным, такой подход успешно реализуется в России в сфере страхования вкладов в банках и участия граждан в долевом строительстве, а в сфере туризма – за рубежом (например, в Великобритании и Северной Ирландии (система ATOL), а также Германии (Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF).

«В этой связи, в рамках разработки проекта нового Федерального закона «О туризме и туристской деятельности в Российской Федерации» в качестве механизма имущественной защиты прав туристов Ростуризмом предлагается создание специального фонда, формируемого за счет взносов туроператоров, рассчитываемых исходя из количества туристов, отправленных туроператором в отчетном периоде на отдых, что позволит установить единый подход к определению финансовых гарантий.

При этом целесообразно предусмотреть возможность участия в формировании фонда как туроператоров в сфере выездного туризма, так и туроператоров в сфере внутреннего туризма», — говорится в предложениях ведомства.

В Ростуризме отмечают, что за счет средств фонда будут обеспечиваться оказание экстренной помощи туристам, находящимся за рубежом, по их возврату, а также возмещение туристам реального ущерба в результате прекращения деятельности туроператором.

Ведомство также предлагает компенсировать туристам реальный ущерб сверх выплат из фонда за счет механизмов добровольного страхования.

Инициатива по созданию единого компенсационного фонда, предложенная Ростуризмом, может стать надежным инструментом для защиты туристов от банкротств туроператоров, считает заместитель гендиректора туроператора TUI Россия Александр Сирченко.

"Ростуризм предложил создать единый компенсационный фонд, формируемый за счет взносов туроператоров по выезду и въезду, из которого будут компенсироваться убытки потребителям в случае банкротств туроператоров.

Это может стать хорошим инструментом защиты туристов, но необходимо тщательно и основательно проработать предложенный механизм во избежание негативных последствий для турбизнеса", — заявил он вчера на заседании отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму.

/TOURBUS.RU