Австрия вновь открывается для туристов

Власти Австрии приняли решение о постепенном снятии антиковидных ограничений в регионах страны для привитых от ковида и переболевших, сообщает Офис по туризму Тироля.

Напомним, что власти Австрии 22 ноября ввели локдаун по всей стране из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

«Федеральное правительство Австрии под председательством нового канцлера Карла Нехаммера приняло решение отменить антиковидные ограничения для вакцинированных и переболевших COVID-19. Карантинные ограничения в большинстве регионов Австрии будут сняты», — говорится в сообщении.

Как отметили в организации, туристы теперь могут посетить Тироль, Форарльберг и Бургенланд. С 17 декабря откроются отели и рестораны в Зальцбурге, Штирии, Каринтии и Нижней Австрии, закончится локдаун в Верхней Австрии. 20 декабря откроются туристические учреждения в Вене.

При этом комендантский час для ресторанов – 23:00, а также масочный режим и ограничения на собрания в закрытом помещении и на открытом воздухе пока продлены. Непривитым от коронавируса по-прежнему нужно соблюдать карантин.

Как сообщает в свою очередь сегодня газета Tagesschau, которую циртирует «Интерфакс», в феврале 2022 года вакцинация в Австрии станет обязательной, с этого момента непривитых от коронавируса ждет штраф в размере 3,6 тыс. евро.

Напомним, что Австрия выдает в России краткосрочные визы и с 15 августа впускает россиян с туристическими целями . Но отечественная вакцина «Спутник V» (как и другие российские препараты) до сих пор не одобрена властями страны.

Соответственно, российский сертификат не освобождает от необходимости прохождения предварительной регистрации (Pre-Travel-Clearance), предоставления отрицательного результата ПЦР-теста при въезде в Австрию и прохождения обязательного десятидневного карантина (который может быть завершен и на пятый день при повторном негативном ПЦР-тесте).

При этом от прохождения карантина и регистрации освобождаются привитые одобренными ВОЗ вакцинами; имеющие справку о выздоровлении; въезжающие с гуманитарными целями, по медицинским показаниям или следующие транзитом.

По информации визового оператора VFS Global, региональные Визовые центры закончат прием документов в период с 21 по 23 декабря, а с 27 декабря по 9 января будут закрыты.

Московский офис закончит приём документов 24 декабря, с 27 по 30 декабря будет работать на отправку готовых паспортов, а потом также уйдет на каникулы до 9 января 2022 года. Прием и выдача документов возобновятся с 10 января 2022 года.