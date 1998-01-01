«Аэрофлот» и «Победа» запросили множество допусков в Испанию и Италию

Нацперевозчик и его дочерняя компания хотят летать, в частности, на Гран-Канарию, Ибицу, Тенерифе, в Аликанте, Севилью, Виторию, Бильбао, Валенсию, Римини и Бергамо

«Аэрофлот» и его дочерний лоукостер "Победа" запросили допуски к рейсам из Москвы в ряд городов Испании и Италии, следует из материалов к заседанию комиссии при Минтрансе, распределяющей допуски на полеты за рубеж, на кот орые сегодня ссылается «Интерфакс».

"Аэрофлот" просит допуски к регулярным полетам на испанские острова Гран-Канария (по 14 раз в неделю; сейчас допуск есть только у S7) и Ибица (7 р/н; допуски есть у S7 и "Уральских авиалиний"). Также компания хочет увеличить разрешенную частоту полетов с 7 до 14 раз в неделю на Тенерифе и в Аликанте (допуски также есть у S7).

Параллельно "Аэрофлот" запросил допуск к чартерным рейсам Москва — Севилья на период с 27 марта по 29 октября 2022 года.

"Победа" просит предоставить ей допуски к семи регулярным рейсам в неделю в Виторию (сейчас у российских авиакомпаний нет допусков по этому направлению), Бильбао (есть у "Аэрофлота" и S7), Валенсию (есть у "Аэрофлота" и "Победы" на период с лета 2023 года) и Аликанте.

Также в числе запросов лоукостера — допуски к рейсам в текущем зимнем расписании и летом 2022 года в итальянские Тревизо, Римини (по 3 р/н) и Бергамо (по 21 р/н), их планируется выполнять по соглашению с итальянской авиакомпанией Blue Panorama.

Помимо этого, "Аэрофлот" запросил дополнительные частоты по маршруту Москва — Пунта-Кана (Доминикана), куда сейчас летает трижды в неделю, и допуск к одному регулярному рейсу из столицы в южнокорейский Пусан.

Напомним, что Россия объявила о возобновлении регулярного авиасообщения с Испанией с 21 сентября. В мае 2021 года визовый центр Испании в Москве возобновил прием заявлений от россиян, у которых уже были визы в страну сроком действия не меньше года. Приоритет получили те, у кого были 2, 3 и 5-летние визы, а также родственники граждан и владельцев ВНЖ в Евросоюзе.

Напомним, что сейчас Испания принимает туристов из всех стран, которые привились препаратами, признанными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Речь идет о вакцинах Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac-CoronaVac. Полная вакцинация должна быть проведена минимум за 14 дней до въезда.

Также восстановлено авиасообщение между Россией и Италией. Однако и туда россияне - обладатели турвиз пока что попасть не могут. При этом власти этих двух стран активно лоббируют признание российской вакцины «Спутник V» для въезда в ЕС.

/TOURBUS.RU