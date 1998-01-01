В Болгарии – новый министр туризма

В Болгарии сформирован новый кабинет министров во главе с Кириллом Петковым. На посту министра туризма Болгарии утвержден Христо Проданов, - сообщает сегодня АТОР.

Христо Проданов родился 24 марта 1977 года в городе Панагюриште, окончил Горно-геологический университет им. Ивана Рильского. Имеет степень магистра промышленного менеджмента.

Депутат 44-го Национального собрания с 19 апреля 2017 года по 26 марта 2021 года. Г-н Проданов был избран в Национальное собрание 45, 46 и 47 созыва в 2021 году и в настоящее время является заместителем председателя Болгарской социалистической партии. Он также является членом исполнительного бюро БСП.

Г-н Проданов, кроме родного, говорит на английском и русском языках.

В министерстве туризма Болгарии, которое с 12 мая 2021 года возглавляла Стелла Балтова, между тем подвели итоги ее работы.

Как подчеркивается в отчете отраслевого ведомства, профессиональная деятельность Стеллы Балтовой была направлена на восстановление и стимулирование туристического сектора в Болгарии в условиях пандемии и позиционирование туризма как приоритета в государственной политике.

С января по начало декабря 2021 года в отелях Болгарии остановилось 6 млн туристов, в то время как за весь 2020 год – 4,5 млн. Во многом благодаря усилиям Стеллы Балтовой Болгария вновь открылась для российских туристов.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, на днях Минтуризма Болгарии опубликовало санитарные протоколы для горнолыжных курортов страны, согласно которым туристам для заселения в гостиницы не нужен сертификат о вакцинации от ковида или ПЦР-тесты.

Как следует из документа, для объектов размещения и гостей остаются актуальными масочный режим, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены рук. Речи о предоставлении

сертификатов вакцинации или ПЦР-тестов в тексте нет.

Болгария признает российскую вакцину «Спутник V», поэтому туристы с сертификатом о вакцинации этим препаратом могут свободно посещать страну. Въезд разрешен и со справкой на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, и с экспресс-тестом на антигены, сделанным за 48 часов до въезда в Болгарию.

Также можно приехать со справкой о перенесенном заболевании коронавирусом в течение последних 180 дней. Детям до 12 лет ни один из документов не требуется.

Официальное открытие сезона на главном зимнем курорте страны Банско состоится уже в эту субботу 18 декабря.

/TOURBUS.RU