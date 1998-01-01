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14 декабря
Visit Petersburg признан лучшим туристическим порталом страны

В рейтинге участвовали 85 региональных и два федеральных порталов


 

По итогам исследования Высшей школой экономики региональных туристических интернет-ресурсов лучшей признана информационная платформа Санкт-Петербурга.

В рейтинге участвовали 85 региональных и два федеральных порталов – Russia Travel и Russpass.

 

Оценка проводилась специалистами Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) ВШЭ в октябре 2021 года и учитывала информационное наполнение, посещаемость и функционал сайтов, - сообщили нам в пресс-службе офиса по туризму города на Неве.

По итогам в лидеры вышел Visit Petersburg. На втором месте сайт Московской области, на третьем – портал Russia Travel.

 

Критерии оценки ресурсов были разделены на три блока. Они учитывали наличие на сайте описания достопримечательностей, музеев и театров, интерактивной карты, возможности оставлять отзывы и делиться информацией в соцсетях, доступность описаний на английском языке, наличие перечней заведений общепита, средств размещения, сервисов по покупке туров, билетов, сувениров, сведений о гидах и экскурсоводах.

 

Каждому критерию присваивалось определенное количество баллов, которые затем суммировались. Итоговая оценка стала показателем того, на сколько процентов сайт соответствует понятию идеального.

 

«Сейчас Петербург является пилотным регионом в реализации на федеральном уровне целого ряда туристических инноваций, в частности, по цифровизации отрасли. Мы адаптируемся к нынешним условиям, создаем новые формы работы, многие из которых уже прошли практическую проверку. Единая информационная платформа Петербурга Visit Petersburg – это хорошая «витрина» и отправная точка для знакомства с городом, его яркими и интересными мероприятиями, богатым туристическим и деловым потенциалом», – отсетил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

 

По его мнению, интернет-ресурсы сегодня оказываются особенно эффективными для трансляции событий на широкую, в том числе международную аудиторию.

Виртуальное пространство помогает передать особую атмосферу Петербурга и, в конечном счете, работает на то, чтобы у туристов возникло желание посетить город, когда эпидемическая ситуация позволит реализовать отложенный спрос на путешествия.

/TOURBUS.RU


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