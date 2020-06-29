Ростуризм: «В январе-апреле 2022 года повышается риск прекращений деятельности туроператоров»

Ростуризм в связи с повышенным риском банкротств туроператоров из-за невозможности получить финансовые гарантии предлагает оптимизировать действующую систему страхования ответственности туроператоров и внести соответствующие изменения в закон о туристской деятельности.

Это следует из предложений ведомства, направленных в правительство, сообщил порталу «Интерфаксу» источник в туротрасли, знакомый с текстом документа.

Как напоминает Ростуризм, сейчас существует два механизма возмещения туристам реального ущерба в случае невозможности исполнения туроператором своих обязательств по причине прекращения деятельности – финансовое обеспечение ответственности в виде договора страхования гражданской ответственности и (или) банковской гарантии, или (только для туроператоров по выездному туризму) – фонды персональной ответственности.

Наиболее популярным способом финансового обеспечения являются договоры страхования, которые на сегодня заключили 70% действующих туроператоров.

«Вместе с тем, как следует из опроса страховых организаций Всероссийским союзом страховщиков, при расчетной потребности в страховом покрытии со стороны туроператоров в сфере выездного туризма на 2022 год в размере 7,5 млрд руб. (при прогнозируемой общей цене турпродукта за 2021 год в размере 150 млрд руб.), страховое сообщество может обеспечить только З млрд руб., то есть менее 50% от общей потребности.

При этом, помимо расходов на оформление договоров страхования, туроператоры обязаны будут сделать взнос в ФПО на общую сумму 1,5 млрд рублей», — подчеркивается в предложениях Ростуризма.

Ведомство также отмечает, что, как показывает сложившаяся за последние два года практика, туроператорам очень сложно получить финансовое обеспечение в законодательно установленных размерах, что может привести к рискам прекращения деятельности туроператора в случае отказа страховой компании заключить такой договор.

«В случаях недостижения договоренностей со страховщиками, туроператоры в сфере выездного туризма могут воспользоваться альтернативным способом финансового обеспечения в виде наполнения ФПО на 7% годового оборота. Вместе с тем, указанный механизм обрел массовость только в 2021 году ввиду пониженных оборотов 2020 года вследствие пандемии.

Для условного достижения всеми туроператорами размера ФПО (10,5 млрд руб.) туроператоры вынуждены будут в феврале-марте 2022 года внести в ФПО почти 8 млрд руб., что в условиях необходимости ускоренного возврата денежных средств туристам по «доковидным» турам представляется экономически невозможным и нецелесообразным», — говорится в письме Ростуризма правительству.

В документе также подчеркивается, что «с учетом частичного восстановления туристских потоков в 2021 году и, как следствие, увеличения оборотов туроператоров, в январе-апреле 2022 года повышается риск прекращений деятельности туроператоров не только по объективным причинам пандемии и необходимости возврата денежных средств, но и по причинам невозможности получить минимальный уровень финансового обеспечения для продолжения туроператорской деятельности».

В этой связи Ростуризм предлагает внести в отраслевой закон изменения, устанавливающие единый подход к размеру финансового обеспечения, которое должно составлять 5% от годового оборота с определением требования к минимальному размеру, а также расширяющие способы финансового обеспечения (например, введение института независимых гарантий).

«Также целесообразно предусмотреть, что туроператор, имеющий финансовое обеспечение не менее 7% годового оборота, освобождается от уплаты взносов в ФПО. Указанные изменения будут способствовать повышению уровня правовой защищенности российских туристов при одновременной оптимизации механизмов финансового обеспечения туроператоров и снижении финансовой нагрузки для туроператоров», — подчеркивается в документе.

/TOURBUS.RU