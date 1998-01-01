Новости Россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут получить российский COVID-сертификат Они смогут получить сертификат на полгода после сдачи теста на антитела

Россияне, которые привились за рубежом иностранными вакцинами или Sputnik V, смогут получить российский COVID-сертификат сроком на полгода после сдачи теста на антитела, заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова. "Привитые за рубежом Sputnik V граждане РФ смогут, приехав или находясь здесь (в России), сдать соответствующий анализ на антитела. При наличии антител им будет выдан соответствующий документ сроком на шесть месяцев", — сказала г-жа Голикова на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме в понедельник. Такая же схема предусматривается для россиян, которые за рубежом привились вакцинами иностранного производства, добавила она. "Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела, получить сертификат сроком действия полгода", — отметила вице-премьер. При этом г-жа Голикова подчеркнула, что Россия продолжает переговоры с ЕС о взаимном признании сертификатов. Если эти переговоры увенчаются успехом, иностранные сертификаты будут применяться в РФ наряду с российскими. "При этом я хочу обратить внимание, что мы ведем переговоры с иностранными государствами, с Европейским союзом о взаимном признании сертификатов — у них это "санитарные, зеленые" — у нас это сертификат о вакцинации. И о соответствующем взаимном признании естественно тоже может осуществляться беспрепятственное передвижение и регистрация", — сказала г-жа Голикова. В месте с тем, как сообщает сегодня «Интерфакс», в Кремле пояснили, что решение о выдаче соответствующего сертификата россиянам, привившимся иностранными вакцинами от коронавируса, не означает признания в стране зарубежных прививок, В ходе общения со СМИ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, рассчитывают ли в Кремле, что зарубежные страны поступят аналогичным образом и будут выдавать сертификаты о вакцинации привитым "Спутником V", и означает ли соответствующее решение России признание иностранных вакцин. "Нет, это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах, работа по взаимному признанию актов вакцинации продолжается, и мы надеемся, что со временем будет положительный результат", — сказал г-н Песков. Говоря о решении РФ, он пояснил, что будет фиксироваться наличие антител. "На Западе их обычно не меряют, это у нас более продвинутая такая диагностическая система", — сказал пресс-секретарь президента. При этом г-н Песков добавил: "Поэтому это, скорее, признание наличия антител, не признание западных вакцин. Хотя в этом направлении работа тоже продолжается". /TOURBUS.RU

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