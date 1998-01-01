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13 декабря
Визовые центры стран ЕС сообщили о графике работы в предстоящие зимние праздники
Сейчас с турцелями наши граждане могут посетить Австрию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Словению, Хорватию, Норвегию, Эстонию и Кипр
Предстоящие рождественские и новогодние праздники вносят коррективы в график работы визовых центров стран Европы. Ассоциация туроператоров сообщила основных изменениях в работе московских и региональных визовых центров (ВЦ). Информация представлена по состоянию на 13 декабря 2021 года.
Большинство стран Шенгенской зоны и Европейского союза определились с графиком работы своих визовых центров в Москве и регионах России в период зимних праздников.
Как напоминает АТОР, что с туристическими целями по состоянию на начало декабря граждане РФ могут посетить Австрию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Словению, Хорватию, Норвегию, Эстонию, а также Кипр (оформляется про-виза).
АВСТРИЯ
21-23 декабря: последний день приема в региональных ВЦ, в зависимости от транзитного времени до ВЦ Москвы.
24 декабря: последний день приема в ВЦ Москвы. После этой даты приема нет ни в одном из визовых центров Австрии.
С 27 по 30 декабря: визовый центр Москвы работает только на отправку готовых паспортов. Региональные ВЦ закрыты.
C 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года: все ВЦ Австрии закрыты.
Визовые центры Австрии возобновят работу с 10 января 2022 года.
ВЕНГРИЯ
С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно визовые центры в Венгрии в Москве и Санкт-Петербурге будут закрыты.
С 28 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно ВЦ Венгрии в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске не работают.
ГРЕЦИЯ
22 декабря: последний день приема документов в ВЦ в Москве. С 23 по 30 декабря ВЦ в Москве будет открыт только по вопросам консультирования заявителей.
13 декабря: последний день приема документов в ВЦ Пскова. 20 и 27 декабря будет осуществляться только выдача паспортов.
15 декабря: последний день приема документов в ВЦ Мурманска и Петрозаводска. 20, 22, 27 и 29 декабря визовые центы будут открыты только для выдачи паспортов.
17 декабря: последний день приема документов в ВЦ Калининграда, Новосибирска и Омска. С 20 декабря по 30 декабря визовые центры в указанных городах будут открыты только для выдачи паспортов.
20 декабря: последний день приема документов в ВЦ Архангельска. 21 и 22 декабря, а также с 27 по 29 декабря визовый центр будет открыт только для выдачи паспортов.
20 декабря: последний день приема документов в ВЦ Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Уфы и Воронежа. С 21 декабря по 30 декабря визовые центры будут открыты только для выдачи паспортов.
22 декабря: последний день приема документов в ВЦ Санкт-Петербурга. С 23 декабря по 30 декабря ВЦ будет открыт только для выдачи паспортов.
28 декабря: последний день приема документов в Новороссийске. 29 и 30 декабря ВЦ будет открыт только для выдачи паспортов.
27 декабря: последний день приема документов в ВЦ Краснодара, Ростова-на-Дону и Пятигорска. С 28 по 30 декабря ВЦ Краснодара и Ростова будут открыты только на выдачу паспортов. Визовый центр в Пятигорске будет открыт только по вопросам консультирования заявителей.
Визовый центр Греции в Москве будет работать по субботам, 11 и 18 декабря, а также 15, 22 и 29 января 2022 года, с 9.00 до 16.00 по записи для подачи документов в VIP-зале. Стоимость данной услуги составляет 70 евро за одно заявление в дополнении к основным сборам.
Все визовые центры Греции в РФ будут закрыты в период с 31 декабря по 7 января 2022 года.
ДАНИЯ
Визовый центр Дании в Москве будет закрыт с 23 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Визовые центры в регионах будут закрыты с 21 декабря 2021 по 9 января 2022 года.
ПОЛЬША
Все визовые центры Польши будут закрыты с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.
СЛОВЕНИЯ
График работы визового центров Словении в декабре (с учетом праздников) появится на на этой неделе.
Подача заявления на срочное рассмотрение (срок рассмотрения 3 рабочих дня с момента поступления документов в Посольство) возможна только для граждан РФ в визовом центре Словении в Москве за 4 рабочих дня до даты вылета (включая день подачи) при условии предоставления подтверждающих срочность документов.
СЛОВАКИЯ
Визовый центр в Москве будет работать в соответствии с текущим графиком по 28 декабря; 29 декабря 2021 года заявление будут приниматься до 12:00.
Региональные визовые центры, относящиеся к консульскому округу Москвы, будут работать в соответствии с текущим графиком по 29 декабря 2021 года.
С 30 декабря 2021 по 9 января 2022 - нерабочие дни. С 10 января 2022 года визовые центры возобновят работу.
ФИНЛЯНДИЯ
Визовые центры Финляндии в РФ будут закрыты 24 и 31 декабря.
ХОРВАТИЯ
График работы ВЦ Хорватии в декабре (с учетом праздников) появится на этой неделе.
С 3 декабря граждане РФ могут подать заявление на долгосрочную в Хорватию (тип D) в визовых центрах.
ЧЕХИЯ
С 1 по 9 января 2022 года все визовые центры Чехии закрыты для приёма и выдачи заявлений. С 10 января 2022 года ВЦ возобновят начнут работу в стандартном режиме.
ФРАНЦИЯ
Визовый центр в Москве 31 декабря 2021 с 9.00 открыт до 14.00 и закрыт с 1 по 9 января 2022 года.
Все региональные визовые центры закрыты с 31 декабря по 9 января.
ШВЕЙЦАРИЯ
Последний день подачи документов в ВЦ Швейцарии – 22 декабря. Заявки, поданные 23 декабря или позже, будут рассмотрены после 9 января 2022 года.
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