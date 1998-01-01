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13 декабря
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снят с рассмотрения
Эксперты туротрасли крайне позитивно восприняли совместное решение депутатов и правительства
Госдума снимет с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. В понедельник на Совете Государственной Думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрение этого законопроекта", — написал г-н Володин в своем телеграм-канале, который сегодня цитирует «Интерфакс».
Спикер Госдумы отметил, что "решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны".
Вместе с тем в Госдуму было внесено два законопроекта об использовании QR-кодов — не только на транспорте, но также и в общественных местах.
Таким образом, в Госдуме пока остается законопроект, предполагающий изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.
Снят же с рассмотрения, по заявлению г-на Володина, будет второй законопроект, вносящий правки в Воздушный кодекс и Устав желенодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда, - уточняет информагентство.
Напомним, что как мы сообщали на минувшей неделе, Комитет по промышленности и торговле Госдумы поддержал законопроект о введении QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте, но обратил внимание на необходимость дополнительного обсуждения продажи билетов с предъявлением QR-кода.
Как прокомменировали сегодня эту новость в АТОР, «Решение властей – позитивная новость для всей отрасли туризма. Введение QR-кодов на транспорте наверняка нанесло бы серьезный удар и по выездному, и по внутреннему турпотоку.
В Аналитической службе АТОР отмечали ранее, что сокращение внутреннего туристического потока в феврале-июне 2022 года может составить, в зависимости от сегмента и вида туризма, от 35 до 50%, а выездной туризм может испытать падение до 30% по массовым направлениям.
Сами туристы отнеслись к инициативе введения QR-кодов на транспорте резко негативно. Так, согласно результатам опроса АТОР, в котором приняли участие свыше 25 900 человек, 74% туристов готовы отказаться от перелетов и туров, если QR-коды станут обязательными и безальтернативными. А вакцинироваться ради путешествий готовы только 3% опрошенных.
Эксперты также подчеркивали ранее, что принятие законопроекта о QR-кодах на транспорте в предложенном виде может лишить авиаотрасль порядка 60% пассажиропотока и существенно снизить ее доходы.
Кроме того, указывали специалисты, введение обязательных QR-кодов при авиа- и ж/д перевозках сопряжено с рядом практически нерешаемых проблем (например, с иностранными авиакомпаниями)».
/TOURBUS.RU
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