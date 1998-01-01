Новости Новый этап программы туристического кешбэка стартует 18 января Программа продлится до 12 апреля, ее условия останутся прежними

Новый этап программы туристического кешбэка стартует 18 января и продлится до 12 апреля, сообщила журналистам сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова, которую цитирует «Интерфакс». «Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти 3 месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. Таким образом мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время еще продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки, и, конечно, это время подходит для оздоровительного санаторного отдыха. При этом, в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников — в этот период меньше ажиотажа, поэтому больше выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов. И можно дешевле, и доступнее отправиться отдыхать», — сказала она. По словам главы Ростуризма, отправиться в речные круизы можно будет с начала навигации до 1 июня. Г-жа Догузова подчеркнула, что основные условия программы остаются прежними. В программе участвуют все регионы страны, кешбэк будет составлять 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Получить его можно в течение пяти дней при оплате поездки онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Продолжительность тура или размещения в гостинице должна составлять не менее двух ночей. «Туроператоры и отельеры уже начали подготовку предложений. К моменту старта программы, они все будут представлены на официальном портале программы мирпутешествий.рф», — добавила Зарина Догузова. Она добавила, что в следующем году запланирован и осенний этап программы – начиная с октября. Точные даты будут объявлены во второй половине года. «По оценкам большинства участников гостинично-туристической отрасли и региональных экспертов, программа показала высокую социально-экономическую эффективность и существенно поддержала региональные экономики. За счет ее реализации регионы получили суммарно около 70 млрд рублей прямого и косвенного эффекта в период низкого туристического сезона. Не менее 50% туристов, воспользовавшихся кешбэком, приняли решение отправиться в поездки по стране только благодаря программе. Она также повысила спрос на непляжные направления и типы путешествий – экотуризм, активный отдых, круизы, культурно-познавательные поездки и др. Более востребованными стали такие направления, как Дальний Восток, Сибирь, Русский Север и Арктика, ранее недоступные из-за высокой стоимости. Рост популярности составил от 5 до 40% в зависимости от региона», — говорится в сообщении Ростуризма, опубликованном сегодня. Также в ведомстве отмечают, что программа позволила повысить загрузку отелей и поддержать рабочие места в низкий туристический сезон, когда инфраструктура простаивает. Кроме того, она поддержала малый и средний бизнес: объем продаж многих участников за период действия акции (176 дней) был равен годовому обороту этих предприятий. «Программа также перезапустила круизный туризм по основным морским и речным маршрутам России. По оценкам компаний, спрос на круизные туры вырос на 30% по сравнению с допандемийными значениями, в связи с чем были запущены дополнительные маршруты и расширен сезон навигации», — добавили в Ростуризме. По данным ведомства, в среднем, на каждую транзакцию в рамках программы приходилось 2,2 человека, 25% из которых – дети. /TOURBUS.RU



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