"Сегодня мы возобновляем высокоскоростное движение между Россией и Финляндией. На сегодняшний поезд пока 22 пассажира, но мы надеемся, что при смягчении ковидных ограничений пассажиропоток восстановится до доковидных значений , — заявил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

"Пока это лишь две пары поездов, но с увеличением пассажиропотока будем увеличивать поездов",- добавил начальник дирекции скоростного сообщения филиала ОАО "РЖД" Антон Петров.

По будням поезд отправляется в 06:40 и 15:30 из Петербурга, а по выходным в 11:30 и 15:30.

В поездах "Аллегро" будут действовать противоэпидемические меры обоих государств. Пассажирам перед посадкой в поезд измерят температуру, а в течение всей поездки нужно использовать маску.

"Аллегро" был запущен между Санкт-Петербургом и Хельсинки в декабре 2010 года. Поезд является совместным проектом "Российских железных дорог" и финского государственного железнодорожного концерна VR Group.