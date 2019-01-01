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13 декабря
Экспрессы «Аллегро» вновь отправились из России в Финляндию
Пока что скоростные поезда будут отправляться из Северной столицы России в Хельсинки дважды в день
Скоростные поезда "Аллегро" по маршруту Петербург-Хельсинки-Петербург возобновили своё движение в воскресенье, - сообщил "Интерфакс". Пассажирское сообщение по железной дороге между Россией и Финляндией было прервано в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.
"Сегодня мы возобновляем высокоскоростное движение между Россией и Финляндией. На сегодняшний поезд пока 22 пассажира, но мы надеемся, что при смягчении ковидных ограничений пассажиропоток восстановится до доковидных значений , — заявил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.
"Пока это лишь две пары поездов, но с увеличением пассажиропотока будем увеличивать поездов",- добавил начальник дирекции скоростного сообщения филиала ОАО "РЖД" Антон Петров.
По будням поезд отправляется в 06:40 и 15:30 из Петербурга, а по выходным в 11:30 и 15:30.
В поездах "Аллегро" будут действовать противоэпидемические меры обоих государств. Пассажирам перед посадкой в поезд измерят температуру, а в течение всей поездки нужно использовать маску.
"Аллегро" был запущен между Санкт-Петербургом и Хельсинки в декабре 2010 года. Поезд является совместным проектом "Российских железных дорог" и финского государственного железнодорожного концерна VR Group.
Ранее российская сторона официальное разрешила гражданам РФ пересечение Финской сухопутной границы.
Кроме того, с 1 октября 2021 года Финляндия возобновила выдачу виз для тех, кто путешествует с деловыми целями, а также для обладателей просроченных мультивиз.
Однако, стоит напомнить, что в Страну Суоми сейчас россиянин может въехать (предварительно сдав ПЦР-тест на границе) только в том случае, если у него есть ВНЖ или недвижимость в Финляндии, если он учится в финском учебном заведении, навещает близких родственников и т.
По информации VR, наличие сертификатов и справок будет проверяться в поездах при проверке билетов, паспортов и виз. На маршруте действует масочный режим.
«Возобновление железнодорожного сообщения с помощью «Аллегро» ничего не изменит: Финляндия по-прежнему остается закрыта для туристов из России, – отметила ранее в беседе с нами менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – Если, конечно, не будет принято каких-либо принципиальных решений по изменению порядка въезда россиян.
Однако рассчитывать на это, с учетом эпидемической ситуации в России, приходится вряд ли – финны очень бережно относятся к охране общественного здоровья».
/TOURBUS.RU
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