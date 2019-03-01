"Уральские авиалинии" начинают полеты в Таиланд из Сибири и Дальнего Востока

Полеты в Бангкок и Пхукет из Владивостока, Иркутска и Красноярска начнутcя в конце этого месяца

Авиакомпания "Уральские авиалинии" запускает рейсы в Таиланд (Бангкок и Пхукет) из Владивостока, Иркутска и Красноярска, сообщила пресс-служба перевозчика. Полеты по маршруту Владивосток — Бангкок будут выполняться раз в неделю с 23 декабря. Из Иркутска и Красноярска — с 22 декабря, также еженедельно.

Полеты из Владивостока и Иркутска в Пхукет будут осуществляться раз в неделю, с 24 декабря.

Полеты из Владивостока, Иркутска и Красноярска в Бангкок, а также из Владивостока и Иркутска на Пхукет начнутся в конце этого месяца

Как сообщили сегодня в пресс-службе авиакомпании, данные направления не являются новыми для авиакомпании, по всем указанным маршрутам "Уральские авиалинии" выполняли полеты до марта 2020 года, когда авиаперевозки во всем мире были ограничены из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что российские туристы могут въезжать в Таиланд по схеме sandbox («песочница») с 1 сентября. С 1 ноября она распространяется на 17 провинций, наиболее популярных у туристов — Бангкок, Пхукет, Краби, Сураттхани, Пхангнга, Чиангмай, Пхетчхабури и другие.

Для въезда в рамках sandbox сохраняется требование о прививке двумя дозами вакцины, причем вторая должна быть сделана не ранее, чем за 14 дней до поездки. По-прежнему необходимо и бронирование отеля из утвержденного списка SHA+ на первые дни пребывания, но с 16 декабря его нужно будет бронировать не на 7, а на 5 дней. Также сохраняется требование о необходимости сделать ПЦР-тест по прибытии в аэропорту.

Второй тест теперь нужно будет делать не на 6 или 7 день, как прежде, а на 4 или 5. При этом обязательный второй ПЦР-тест отменен, вместо него можно сдать экспресс-тест на антиген.

Все путешественники старше 6 лет после 16 декабря должны будут иметь при въезде в Таиланд справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не раньше, чем за 72 часа до поездки. Детям до 6 лет, путешествующим с родителями, предварительный тест будет не нужен, у них будут брать только анализ слюны при въезде в страну.

При этом детям в возрасте 12-17 лет вакцинация для въезда не нужна, если их сопровождают родители.

Кроме того, с 24 декабря въезд по схеме «песочницы» будет разрешен не только на самолете, но и наземным и морским путем. Сохраняется требование о наличии страхового полиса с покрытием $50 тыс., включающим лечение от коронавируса и пребывание на карантине.

Туристы по-прежнему заранее должны офорить разрешение на въезд — ThaiPass. Для этого им нужно до поездки загрузить на сайт tp.consular.go.th копию паспорта, сертификат вакцинации, бронь отеля и страховой полис.

/TOURBUS.RU