Новости Лимит на выдачу виз сказался на планах наших туристов встретить Новый год в Венгрии Туроператоры обсеспокоены жесткими визовыми лимитами венгерского консульства

Как сообщается сегодня в публикации Российского Союза туриндустрии, введенные консульством Венгрии жесткие лимиты на оформление виз заметно снизили запланированный новогодний поток российских туристов в эту страну. Как мы сообщали ранее, в конце ноября турфирмы получили предупреждение консульства Венгрии об ужесточении проверки документов на визы, а также о лимитах на подачу заявок в визовый центр VFS Global. В качестве причины консульство указало на нарушение отдельными турфирмами порядка аккредитации и визового режима. Кроме того, консульство пообещало внимательно проверять каждый тур вплоть до въезда туриста в гостиницу. В декабре ограничения стали реальностью и, по словам многих участников рынка, оказались довольны болезненными. Например, некоторые компании, ранее подававшие по 10 заявок на визы в день, были ограничены до 2-3. «Сообщаем вам, что на основании вашей деятельности за предыдущие годы в венгерском направлении вы можете ежемесячно подавать не более 45 заявлений на получение Шенгенской визы в визовом центре VFS Global. Просим вас принять во внимание тот факт, что в декабре осталось всего 2,5 недели, а это значит, что квота на декабрь месяц составила 25 заявлений», – говорится в письме, полученном одним из известных туроператоров от консульского отдела посольства Венгрии, которе цитирует , в свою очередь, Ассоциация туроператоров России. По словам генерального директора компании «Де Визу» Алексея Лебедя, которого цитирирует РСТ, удобросовестно работающих компаний эти ограничения не коснулись. «Мы работаем, как и прежде. Спрос хороший, есть заявки и на Новый год, и на январские заезды, и даже на февраль. Ограничения затронули тех, кто нарушал условия работы, так что действия консульства вполне обоснованы». «Мне трудно комментировать такие выводы, мы никогда этого не делали, у нас туры именно в Венгрию, – говорит директор по продажам компании «Туртранс-Вояж» Роман Руденко. – Возможно, были нарушения, и венграм пришлось принять жесткие меры. Но не исключено также, что в консульстве просто не рассчитали объемы и не успели пополнить штат в преддверие наступающих зимних каникул. Это и раньше регулярно случалось в некоторых европейских консульствах». Для «Туртранс-Вояжа» введенное квотирование оказалось довольно чувствительным. «Пришлось приспосабливаться, сбавлять обороты. Это, конечно, обидно, потому что спрос на новогоднюю Венгрию традиционно неплохой, так как цены в стране очень демократичные. А в условиях закрытой Европы Венгрия особенно востребована», – пояснил Роман Руденко Болезненными стали ограничения и для компании «Пакс». «Спрос у нас очень хороший, новогодние каникулы идут на ура. К тому же много заявок, перенесенных с ковидного года. И то, что консульство урезало нам квоты, стало серьезным ударом. Тем более что мы ничего не нарушали, всегда оформляли венгерские визы только под тур», – пояснила руководитель отдела маркетинга и рекламы компании «Пакс» Любовь Чучмаева. По информации РСТ, ситуация осложняется тем, что последний день, когда можно сдать документы на визу, это 16 декабря, а получить – до 23 декабря. Потом консульский отдел посольства Венгрии уйдет до 9 января на рождественские и новогодние каникулы. А новогодний спрос на направлении только набирает силу. Тем более что в визовом центре уже с конца ноября нет свободных мест для записи индивидуальных заявителей на визу, и те, в надежде решить проблему, обращаются в турфирмы.

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