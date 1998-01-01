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Израиль вновь продлил запрет на въезд иностранных туристов

Провести в Израиле новогодние каникулы наши туристы, скорее всего, не смогут

Как сообщает сегодня газета «Гаарец», Министерство здравоохранения Израиля согласовало продление ковидных ограничений в связи с распространением нового штамма коронавируса – «омикрона». Запрет на въезд в страну для иностранных туристов будет действовать вплоть до 23 декабря.

В течение этого периода иностранцы смогут посещать государство только при наличии разрешения от специальной комиссии, а израильтянам по возвращении из-за рубежа придется сдать дополнительный ПЦР-тест в аэропорту Бен Гурион и самоизолироваться на три дня.

При этом власти страны не исключают пролонгации ограничений на более длительный срок. Для вступления этого решения в силу оно должно быть утверждено законодательной комиссией Кнессета.

По информации "Гаарец", на совещании с представителями минздрава, которое состоялось в четверг, глава правительства Нафтали Беннет также предложил ввести "локдаун для непривитых", а также полностью закрыть аэропорт Бен-Гурион.

Издание пишет, что представители минздрава, присутствовавшие на встрече, были удивлены предложением главы правительства, так как изначально на встрече планировалось лишь. обсудить продление существующих ограничений на въезд в Израиль еще на неделю.





Напомним, что Израиль должен был открыться для привитых «Спутником» российских туристов еще 1 декабря. Затем. После появления «омикрона», был назначен новый срок — 14 января, однако теперь и он перенесен.

Между тем в прошлом месяце министр туризма Израиля Константин Развозов в интервью агентству ТАСС отмечал: «В Израиле очень ждут туристов из России. В первые 10 дней послеи открытия границ для туристов, привитых вакцинами, признанными ВОЗ, в Израиль въехали около 23 тыс. иностранных туристов.

Я надеюсь, что и вакцинированных "Спутником V" гостей мы сможем принять в подобном объеме еще до конца 2021 года и на новогодние и рождественские праздники".

/TOURBUS.RU