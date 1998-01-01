Новости У сингапурского национального авиаперевозчика — новый представитель в России Новым гендиректором офиса «Сингапурских авиалиний» в Москве стал итальянец Марко Джариццио

Новым генеральным директором российского представительства «Сингапурских Авиалиний» назначен Марко Джарриццо. Он сменил на посту Бирена По, который руководил «Сингапурскими Авиалиниями» в России с 2017 года и недавно занял новую должность генерального директора в Таиланде, - сообщили нам в пресс-службе авиакомпании. Гражданин Италии г-н Джарриццо работает в авиакомпании с 2006 года. Первоначально он был принят на работу в службу поддержки клиентов, поскольку «Сингапурские Авиалинии» запустили рейсы в Милан . Это произошло, когда Марко Джарриццо заканчивал учебу в Миланском университете, получая степень магистра иностранных языков и литературы (специализация - английский язык и история культуры). С тех пор он занимал несколько должностей в Италии, перейдя от операционного отдела к продажам, маркетингу и связям с общественностью, а затем был переведен в региональный офис в Лондоне, где отвечал за корпоративных клиентов в европейском регионе. В 2016 году он был переведен в главный офис авиакомпании в Сингапуре, где продолжал участвовать в различных проектах в рамках отдела корпоративных продаж. Далее, проработав региональным менеджером в Кейптауне, ЮАР, в конце 2021 Марко Джарриццо вместе с семьей переехал в Москву, чтобы занять свою нынешнюю должность генерального директора представительства «Сингапурских Авиалиний» в России. «Для меня большая честь возглавлять нашу российскую команду в такое нестабильное для отрасли время, которое, несмотря на множество проблем, дает возможности для сохранения и укрепления нашего присутствия на рынке. Мы видим поступательное восстановление российского туристического сектора и отмечаем обнадеживающие признаки, которые вселяют нам уверенность в более стабильную работу и результаты в 2022 году», - отметил новый гендиректор. Напомним, что основанная в 1947 году как Malaysia-Singapore Airlines, авиакомпания в 1972 году получила название Singapore Airlines как национальный перевозчик Сингапура. За это время авиакомпания зарекомендовала себя как одна из лучших и самых награждаемых авиакомпаний мира и является членом Star Alliance. Рейс авиаперевозчика из Москвы в Сингапур были восстановлены еще в феврале этого года и сейчас вылетают каждый понедельник, четверг и субботу в 15:20 из аэропорта Домодедово. Обратный рейс из Сингапура в Москву по средам, пятницам и воскресениям в 00:05 из аэропорта Чанги. Напомним, что на данный момент въехать в Сингапур могут лишь отдельные категории российских граждан, граждане некоторых стран ЮВА, получившие специальный документ, а также граждане Сингапура и обладатели вида на жительство. Между тем, данный рейс активно используется и транзитными пассажирами, направляющимися в Юго-Восточную Азию и Австралию. Кроме того, до пандемии рейс Сингапур-Москва-Стокгольм был одним из самых недорогих и комфортных способов попасть из российской в шведскую столицу. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка