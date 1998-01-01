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10 декабря
У сингапурского национального авиаперевозчика — новый представитель в России
Новым гендиректором офиса «Сингапурских авиалиний» в Москве стал итальянец Марко Джариццио
Новым генеральным директором российского представительства «Сингапурских Авиалиний» назначен Марко Джарриццо. Он сменил на посту Бирена По, который руководил «Сингапурскими Авиалиниями» в России с 2017 года и недавно занял новую должность генерального директора в Таиланде, - сообщили нам в пресс-службе авиакомпании.
Гражданин Италии г-н Джарриццо работает в авиакомпании с 2006 года. Первоначально он был принят на работу в службу поддержки клиентов, поскольку «Сингапурские Авиалинии» запустили рейсы в Милан . Это произошло, когда Марко Джарриццо заканчивал учебу в Миланском университете, получая степень магистра иностранных языков и литературы (специализация - английский язык и история культуры).
С тех пор он занимал несколько должностей в Италии, перейдя от операционного отдела к продажам, маркетингу и связям с общественностью, а затем был переведен в региональный офис в Лондоне, где отвечал за корпоративных клиентов в европейском регионе. В 2016 году он был переведен в главный офис авиакомпании в Сингапуре, где продолжал участвовать в различных проектах в рамках отдела корпоративных продаж.
Далее, проработав региональным менеджером в Кейптауне, ЮАР, в конце 2021 Марко Джарриццо вместе с семьей переехал в Москву, чтобы занять свою нынешнюю должность генерального директора представительства «Сингапурских Авиалиний» в России.
«Для меня большая честь возглавлять нашу российскую команду в такое нестабильное для отрасли время, которое, несмотря на множество проблем, дает возможности для сохранения и укрепления нашего присутствия на рынке. Мы видим поступательное восстановление российского туристического сектора и отмечаем обнадеживающие признаки, которые вселяют нам уверенность в более стабильную работу и результаты в 2022 году», - отметил новый гендиректор.
Напомним, что основанная в 1947 году как Malaysia-Singapore Airlines, авиакомпания в 1972 году получила название Singapore Airlines как национальный перевозчик Сингапура. За это время авиакомпания зарекомендовала себя как одна из лучших и самых награждаемых авиакомпаний мира и является членом Star Alliance.
Рейс авиаперевозчика из Москвы в Сингапур были восстановлены еще в феврале этого года и сейчас вылетают каждый понедельник, четверг и субботу в 15:20 из аэропорта Домодедово. Обратный рейс из Сингапура в Москву по средам, пятницам и воскресениям в 00:05 из аэропорта Чанги.
Напомним, что на данный момент въехать в Сингапур могут лишь отдельные категории российских граждан, граждане некоторых стран ЮВА, получившие специальный документ, а также граждане Сингапура и обладатели вида на жительство. Между тем, данный рейс активно используется и транзитными пассажирами, направляющимися в Юго-Восточную Азию и Австралию.
Кроме того, до пандемии рейс Сингапур-Москва-Стокгольм был одним из самых недорогих и комфортных способов попасть из российской в шведскую столицу.
/TOURBUS.RU
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