Новости

Роудшоу Санкт-Петербурга проехало от Калининграда до Тюмени

Делоые встречи и презентации, организованные Комитетом по развитию туризма Северной столицы, прошли в 12 регионах страны

Роудшоу «Презентация туристского потенциала Санкт-Петербурга» было организовано Комитетом по развитию туризма Северной столицы. В течение почти двух месяцев делегация турбизнеса города на Неве побывала с рабочими встречами и презентациями в 12 регионах России - на Юге страны, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири, в Москве и Калининграде.

В состав большой делегации вошли представители Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Городского туристско-информационного бюро, ведущие туроператоры, музеи города. Посетителями мероприятий в общей сложности стали более 750 региональных агентств.

Они приняли участие в многочисленных презентациях, провели сотни деловых встреч с участниками, а также смогли выиграть ценные призы - проживание в отелях, билеты в музеи, сувениры.

Главные акценты программы роудшоу были сделаны на представление зимних туристских программ в Санкт-Петербурге, интересных туристских мест на карте города. К классическим достопримечательностям в зимнем сезоне 2021/22 добавились новые объекты показа.

В их числе - реставрационный центр Эрмитажа «Старая деревня», Думская башня, Никольские ряды, Новая Голландия, художественная академия Штиглица, Кронштадт, различные креативные пространства города - Люмьер-Холл, Ленполиграфмаш, Севкабель Порт.

Во всех городах роудшоу белый автобус с узнаваемой символикой Санкт-Петербурга ждал радушный приём. Надежда Изекина из компании «Азбука-Тур» в Самаре отметила: «Нужно больше таких позитивных и полезных мероприятий!». С ней солидарна Татьяна Алексеева из компании «Парадиз-С»:«Наше пожелание - устраивайте такие роудшоу почаще!»

По мнению исполнительного директора туроператорской компании «Невские сезоны» Кирилла Соколова, роудшоу прошло на «отлично», при этом была отмечена высокая посещаемость агентств во всех городах: «Два года мы не встречались с региональными агентствами, поэтому все очень рады увидеться. Это лишнее подтверждение тому, что никакой онлайн не заменит живые встречи.

Вопросы посетителей в первую очередь касались ограничений и специфики работы. Мы рассказывали о том, что С-Петербург продолжает оставаться одним из самых открытых туристических направлений России».

Следующее роудшоу Санкт-Петербурга по регионам России запланировано на весну будущего года.

/TOURBUS.RU