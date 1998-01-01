Более 40% отмененных из-за пандемии туров — в страны Европы

Большинство отмененных из-за пандемии туров, которые туроператоры не смогли компенсировать туристам, должны были состояться в европейские страны, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Более 40% всех не состоявшихся из-за пандемии туров, по которым не удалось предоставить равнозначную замену или сделать возврат, относятся к закрытым для туризма (де-юре или де-факто) странам Европы, включая Великобританию», — говорится в исследовании АТОР.

Так, по объемам на первом месте в этой группе Италия, на втором – Чехия, на третьем — Испания. Далее идут Великобритания, Франция, Германия, Австрия, страны Бенилюкса, Португалия, Финляндия и страны Скандинавии.

Чуть менее 18%, по данным АТОР, составляют не состоявшиеся туры в Грецию, на Кипр и в Хорватию. Эти страны хотя и открыты, но по ним также не удалось предоставить равноценную замену из-за позднего возобновления авиасообщения в летнем сгоне, отсутствия дешевой чартерной перевозки, сохраняющихся ограничений на поездки.

Около 6% туров, по которым не могут состояться замены или компенсации, приходятся на морские круизы (в основном – по Европе), еще около 9% относятся к открытым для туристов странам (Турция, ОАЭ, Мальдивы).

Около 27% не состоявшихся туров, которые туроператоры не смогли заменить равнозначными турпакетами или компенсировать полную стоимость, куплены в страны Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, в основном это Таиланд, Индонезия и Вьетнам, а также Шри-Ланка) и Ближнего Востока (Израиль, Катар).

Как сообщалось ранее, на этой неделе туроператоры-члены АТОР в открытом письме премьер-министру Михаилу Мишустину снова попросили продлить срок действия постановления правительства №1073, которое дает туроператорам отсрочку до 31 декабря 2021 года по исполнению обязательств по турам, которые не состоялись в 2020 году из-за пандемии и закрытия границ. Позицию АТОР поддержали в Ростуризме и в комитете по туризму Госдумы РФ.

По данным ассоциации, доля туристов, которые не откликнулись на предложение туроператора выбрать равнозначную замену не состоявшемуся туру, составляет в среднем по рынку около 20%. Всего туроператоры не смогут компенсировать до конца 2021 года туры более чем 200 тыс. российских туристов на сумму порядка 10 млрд рублей.

«После закрытия всех стран в марте 2020 года никто, включая правительственных экспертов и специалистов в области международного туризма, никто из собственников туроператорских компаний, не мог даже теоретически представить, что по прошествии 20 месяцев более 75% направлений будут так или иначе закрыты для посещения туристами из Российской Федерации. Это практически все европейские страны, а также популярные у туристов государства Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

В этих условиях туроператоры физически не могут урегулировать отношения с туристами по отмененным или перенесенным из-за ковида поездкам в эти все еще «закрытые» страны. Большинство туроператорских компаний, даже в этих условиях тотального закрытия бизнеса, смогли перенести или компенсировать от 30 до 80% не состоявшихся туров.

Но полностью урегулировать все отношения по перенесенным и отмененным в 2020 году турам туроператорские компании смогут только в условиях отсутствия существенных ограничений во вновь открытых для посещения российскими туристами зарубежных государствах. И только после того, как появится возможность вести бизнес с партнерами из этих стран в течение хотя бы одного полноценного туристического сезона. Любые другие сценарии восстановления российского туристического бизнеса – невозможны», – отметил в этой связи Дмитрий Шевченко, генеральный директор туроператора ICS Travel Group.

/TOURBUS.RU