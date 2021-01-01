Почти 30 туристов, вернувшихся в РФ из ЮАР, госпитализированы с коронавирусом

Вчера Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для прилетающих из ЮАР и еще 9 стран

Уже 28 человек, вернувшихся из ЮАР и других африканских стран, госпитализированы с положительными тестами на коронавирус или с симптомами заболевания, заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова, которую цитирует «Интерфакс».

«Из 177 пассажиров 28 уже получили статус пациентов, они госпитализированы, часть на основании клинических проявлений, часть на основании ПЦР результатов", — сообщила г-жа Попова журналистам в ходе международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

По ее словам, в результате исследований штамм "омикрон" выявлен пока у двух человек, у четырех выявлен штамм "дельта" и у "двух пассажиров выявлен грипп AH3N2".

Всего в обсерваторах находится 177 человек, прибывших из стран, которые являются зоной риска по новому штамму, из них 32 прилетели утром в четверг из Эфиопии.

Во вторник г-жа Попова сообщала о 24 госпитализированных с положительным ПЦР-тестом на коронавирус или его симптомами. Специалисты Роспотребнадзора выясняют, каким штаммом они болеют.

С 8 декабря в связи с распространением штамма "омикрон" Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для прилетающих из ЮАР, ещё восьми африканских государств, а также Гонконга. Находясь в изоляции, они должны быть дважды протестированы методом ПЦР.

Кроме того, срок действия ПЦР-тестов сокращен с 72 до 48 часов.

По информации СМИ, вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, а затем выявлен в ряде стран Европы и в США.

Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

/TOURBUS.RU