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В Монако вновь ужесточены санитарные нормы

Рождественские и новогодние мероприятия между тем пройдут в княжестве с большим размахом

В конце ноября правительство Монако объявило о вступлении в силу ряда мер, направленных на борьбу с новой волной COVID-19, - сообщили сегодня нашему порталу в Управлении по туризму и конгрессам Монако

В числе изменений: сокращение срока действия ПЦР-тестов до 24 часов, приостановление работы ночных клубов и караоке, школьных уроков плавания и секций боевых искусств. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удалённый режим работы.

Возобновляется необходимость ношения масок на открытом воздухе, а также во время занятий спортом в закрытых помещениях.

Использование санитарных пропусков для лиц старше 16 лет продлено до 31 января. Согласно новым правилам этот документ необходимо предъявлять при посещении баров, ресторанов и мероприятий численностью более 300 человек. В обновлённые категории специалистов, которым необходимо получить санитарный пропуск для работы, вошли технический и обслуживающий персонал, работники гостиниц, ресторанов и баров, а также игорных залов.

Изменения коснулись и тех, кто работает на мероприятиях или в заведениях, для посещения которых необходим санитарный пропуск.

Вместе с тем сообщается, что рождественские и новогодние программы в княжестве не сокращены. Так, с 11 декабря 2021 по 9 января 2022 года жителей и гостей княжества ждёт насыщенная праздничная программа.

На улицах Монако уже появились рождественские гирлянды, а центром праздников стала площадь Казино, где установлена 18-метровая ёлка с белыми и золотыми шарами.

С 26 по 31 декабря на фасаде Казино будет транслироваться световое шоу. Кроме того, праздничная иллюминация на здании мэрии, которая имела невероятный успех у публики в прошлом году, в этом сезоне стала интерактивной. Каждый желающий сможет менять её при помощи приложения PlayMagic.

С 11 по 30 декабря на улицах княжества будут организованы бесплатные музыкальные и цирковые представления.

С 18 ноября по 9 января по всему Княжеству будут работать рождественские ярмарки. Недалеко от Площади Казино ( находится Christmas Promenade Monte-Carlo Shopping, где можно приобрести дизайнерские наряды, украшения для дома и подарки близким. Гостей ярмарки ждут праздничные мероприятия и деликатесы от обладателей звёзд Мишлен.

До 2 января в порту Эркюль будет открыт рождественский городок. Его посетители смогут насладиться праздничными угощениями в деревянных шале в стиле канадского Cевера, подобрат сувениры и покататься на коньках под открытым небом.

/TOURBUS.RU