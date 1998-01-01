|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
09 декабря
Авиакомпании предлагают не возвращать пассажирам без QR-кодов деньги за «дешевые» авиабилеты
Авиаперевозчики предложили депутатам свои поправки в законопроект о введении QR-кодов на транспорте
Как сообщает сегодня газета «Ведомости», авиакомпании предложили исключить из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета.
Возвращать деньги предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу, а если тариф был невозвратный, то деньги не вернут.
Такое предложение было высказано на встрече представителей перевозчиков с депутатами комитета по транспорту Госдумы 7 декабря. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в Охотном Ряду и подтвердили два источника в авиакомпаниях.
Текущая редакция законопроекта предполагает, что при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна отказать ему в перевозке и вернуть провозную плату в полном объеме в течение 30 дней с момента расторжения договора.
Кроме того, по словам одного из собеседников «Ведомостей», на встрече в Думе обсуждались и другие предложения. Например, на каком именно этапе предъявлять QR-код – при покупке авиабилета или при регистрации на рейс (Ранее СМИ сообщили о принципиальном согласии Минтранса на второй вариант).
Еще один блок предложений, говорит источник, связан с тем, что делать с транзитными пассажирами, которые прилетают из-за рубежа. По нынешней версии законопроекта, если потребуется пересадка, для дальнейшего путешествия по России потребуется QR-код.
Авиакомпанииу лоббируют эту поправку, в частности, из-за опасений, что в бюджете не найдется денег на компенсации авиакомпаниям из-за потенциального снижения пассажиропотока после введения проверки QR-кодов. Как ранее писали «Ведомости», замглавы Минтранса Игорь Чалик 9 ноября направлял в Минфин письмо с просьбой компенсировать авиаотрасли 8,09 млрд руб. 7,03 млрд руб. должно пойти авиакомпаниям, а 1,06 млрд руб. – аэропортам.
«Red Wings поддерживает такую поправку в законопроект и направляла в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта соответствующие предложения, – говорит представитель перевозчика. – Ведь отсутствие QR-кода на момент перевозки будет свидетельствовать о недобросовестном поведении пассажира. Согласно ст. 10 Гражданского кодекса, участники гражданского оборота должны действовать добросовестно, и именно недобросовестные участники должны компенсировать причиненные их действиями убытки. При отказе пассажиру в перевозке перед самым рейсом из-за отсутствия QR-кода авиакомпания не успеет заново продать это кресло».
Как добавляет исполнительный директор аналитического агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, . «Любые ограничения и введение QR-кодов на транспорте – это токсичная тема. Но имиджевые риски возрастают, когда при этом пассажиру еще и не компенсируют затраты на несостоявшийся рейс. К этому нужно серьезно приготовиться, но все равно эти риски воплотятся».
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72