Туроператор «ТUI Россия» нацелился на Аргентину

Аргентина принимает россиян, вакцинированных «Спутником», а авиасообщение с далекой страной восстановлено с 1 ноября

Власти Аргентины готовы поддержать российских туроператоров, которые будут направлять в страну туристов. Эта тема обсуждалась на встрече министра туризма и спорта Аргентины Матиаса Ламменса и гендиректора компании TUI Россия Тараса Демуры (на фото, предоставленном пресс-службой Минтуризма Аргентины).

Как сообщает пресс-служба Ростуризма, встреча министра и топ-менеджера «TUI Россия» состоялась в рамках визита в Аргентину делегации российских компаний, организованного РФПИ с целью установить отношения, провести переговоры и рассмотреть возможность инвестиций в различные сектора экономики Аргентины. Блок мероприятий по сотрудничеству в сфере путешествий был подготовлен при поддержке Ростуризма.

"С 1 декабря Россия возобновила авиасообщение с Аргентиной, здесь принимают туристов, вакцинированных "Спутником V", который открывает дорогу к путешествиям, а значит, мы уже можем вести сотрудничество.

Можно приступить к формированию туров на базе регулярной перевозки, а как только объемы достигнут нужных показателей, мы подумаем о постановке чартеров", — цитирует заявлениег-на Демуры пресс-служба Ростуризма.

Г-н Ламменс, в свою очередь, сообщил, что власти Аргентины готовы поддержать туроператоров из России, которые намерены отправлять к ним туристов. По его словам, в Аргентине есть мотивационные программы для туроператоров, отельных инвесторов, действует программа стимулирования путешествий, аналогичная российскому "кешбэку".

И для российского турбизнеса в ближайшее время будет подготовлено специальное предложение, направленное на стимулирование турпотоков.

"Стороны отметили, что потенциал для наращивания турпотока есть с обеих сторон. В допандемийном 2019 году Россию посетило порядка 20 тыс. туристов из латиноамериканской страны, а за первое полугодие 2021 года было совершено порядка 400 турпоездок из Аргентины в Россию. При этом пик приходится на 2018 год, когда в России проходил Чемпионат Мира по футболу, тогда в нашу страну приехало около 60 тысяч аргентинцев", — говорится в сообщении.

По мнению участников встречи, россиянам было бы интересно познакомиться с Аргентиной и ее красотами: к примеру, побывать в Патагонии, которая является уникальным местом, проникнуться культурой, искусством, познакомиться с историей страны. Россияне, мечтающие поехать в Аргентину, также говорят о желании насладиться ритмами танго, проникнуться атмосферой, которая царит на футбольных стадионах.

"На встрече Тарас Демура рассказал о туристических возможностях России и предложил аргентинским туристам воспользоваться чартерами TUI Россия, которые летают на Дальний Восток, Камчатку, Сахалин, Байкал.

Он подчеркнул, что, принимая во внимание продолжительный перелет из Аргентины в Россию, туристы постараются воспользоваться шансом увидеть самые красивые уголки нашей страны, а на чартерах это будет для них еще и выгодно.

Представители России и Аргентины договорились продолжить контакты по линии туроператоров при участии Ростуризма", — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

/TOURBUS.RU