Клиенты «Музенидиса» получат от страховщика от 5 до 13% от стоимости тура

Клиенты остановившего деятельность туроператора "Музенидис Трэвел" получат от страховой компании "ТИТ" возмещение за отмененные туры в Грецию в размере от 5 до 13% стоимости поездки, в зависимости от города, где они покупали тур, сообщила на вчерашней пресс-конференции в среду первый заместитель генерального директора страховщика Татьяна Анчеева, - сообщил «Интерфакс».

"Это несложно посчитать хотя бы на примере Ростова-на-Дону. "Музенидис Трэвел Ростов-на-Дону" – страховая сумма по договору страхования 10 млн рублей, общая сумма заявленных требований 200 млн рублей. Соотношение этих показателей дает коэффициент пропорции 5%. Этот коэффициент будет применен к каждому требованию", — рассказала она.

По словам г-жи Анчеевой, в Москве этот процент может быть немного другой. "У туроператора "Музенидис Трэвел Москва" 50 млн ответственности и 800 млн заявленных требований. Коэффициент пропорции примерно 6% плюс-минус десятые или сотые. То же самое по Санкт-Петербургу, это не более 7%. Однако в "Музенидис Трэвел Екатеринбург" соотношение будет другое, люди получат примерно 13% по коэффициенту пропорции", — добавила она.

Ранее эксперт рассказала, что общий объем требований, заявленных клиентами "Музенидис Трэвел", составил почти 1,2 млрд рублей. При этом финансовая ответственность всех юрлиц туроператора застрахована на 80,5 млн рублей. Коэффициент выплат будут рассчитываться согласно пропорции, которая определяется отношением страховой суммы к общему размеру требований в денежном выражении. Всего страховая компания получила около 8 тыс. требований на возврат средств.

Председатель наблюдательного совета ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Юрий Барзыкин в свою очередь добавил, что туристы также могут рассчитывать на выплаты из фонда персональной ответственности туроператоров, работавших под брендом "Музенидис Трэвел", на сегодня в нем 2,83 млн рублей.

"12 ноября, в тот же день, когда было предоставлено заявление о прекращении туроператорской деятельности, четыре компании занимающиеся выездным туризмом, официально уведомили ассоциацию, что у них отсутствуют туристы за рубежом или на маршруте, и эвакуация не требуется. То есть расходы по резервному фонду для вывоза туристов из-за рубежа не потребуются.

Что касается выплат по фондам персональной ответственности, они распределены по каждому субъекту "Музенидис Трэвел", — рассказал он.

По словам г-на Барзыкина, для "Музенидис Трэвел Ростов-на-Дону" это 913 тыс. на 565 человек, "Музенидис Трэвел Екатеринбург" – 779 тыс. на 153 человека, "Музенидис Трэвел Москва" – 1832 человека на 404 тыс. рублей., «Музенидис Трэвел Санкт-Петербург" – 736 тыс. рублей на 13 человек.

По словам г-на Барзыкина, порядок выплат по фонду персональной ответственности предполагает, что не ранее 60 рабочих дней после официального заявления о прекращении деятельности, то есть через 60 дней после 12 ноября, начинается сбор требований. Все, кто получил возмещение в страховой компании, подают заявления в ассоциацию "Турпомощь". Необходимый пакет документов размещен на сайте ассоциации.

"Мы со страховой компанией стараемся выстроить взаимодействие, так как им требуются договора, справки о реальном ущербе и ряд других. То есть, стараемся максимально лояльно подойти, чтобы людей не гонять. Затем, после сбора требований в течение 90 рабочих дней – это более чем достаточно, хотя практика показывает, что все равно остаются те, кто объявляется даже через пять месяцев – в течение 10 рабочих дней документы проверяются и принимается решение о возмещении.

В течение последующих 10 рабочих дней перечисляются средства на банковский счет либо реквизиты заявителя", — заключил г-н Барзыкин.

/TOURBUS.RU