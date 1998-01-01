Новый лоукостер Citrus будет базироваться в аэропортах Омска и Казани

Авиакомпания S7 выбрала для базирования своего будущего лоукостера Citrus аэропорты Омска и Казани.

"При выборе "домашних" аэропортов в первую очередь учитывался потенциал развития рынка. По оценке Citrus, сложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полное удовлетворение спроса в этих городах, учитывая их население и экономику. К тому же, ни в одном, ни в другом городе еще нет крупного базового перевозчика", — говорится в сообщении S7.

Citrus уже начал формировать экипажи и приступил к набору пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из Казани и Омска.

Гендиректор Citrus Григорий Давыдов заявил в этой связи, что "Казань по населенности сопоставима с Новосибирском или Екатеринбургом, а количество рейсов в регионы оттуда в 3-4 раза меньше. Появление новой авиакомпании значительно улучшит транспортную доступность в этих городах, свяжет их напрямую с такими точками на карте, куда раньше добираться было долго и сложно".

Полностью маршрутная сеть перевозчика еще не сформирована, Citrus продолжает вести переговоры с рядом аэропортов, - добавили в пресс-службе.

Напомним, что в конце июля глава Совета директоров авиакомпании S7 Татьяна Филева официально заявила, что ровно через год перевозчик планирует запуск дочерней бюджетной авиакомпании.

Известно, что в 2022 году новый перевозчик будет летать по 22 направлениям России и стран СНГ, а в 2024 году — уже по 66-ти. В проект на первом этапе вложат до трех млрд рублей.

Парк лоукостера будет полностью состоять из новых самолетов Airbus A320neo. Предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров уже подписано. В первые три года авиакомпания намерена докупать шесть-восемь воздушных судов ежегодно. Предполагается, что к 2024 году парк будет насчитывать более 20 самолетов.

В компании ожидают, что пассажиропоток в первый год составит около миллиона человек, а спустя два года удастся достичь шести-семи миллионов. Продажа авиабилетов откроется весной 2022 года.

«Я прогнозирую успех в этом начинании у авиакомпании S7, потому что компания в какой-то момент показала модель работы в сложных условиях резкого падения подвижности населения и спроса. Хорошо, что новый лоукостер предполагается задействовать на межрегиональных рейсах. Именно в этом сегменте, минуя Московский авиационный узел, есть дефицит доступной и бюджетной прямой авиаперевозки.

Кроме того, Россия сможет быстрее восстанавливать авиационную отрасль именно за счет внутренних рейсов", — заявил ранее, комментируя эту новость, вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Напомним, что сейчас в России работает лишь один официальный лоукостер — компания «Победа». Между тем о желании перейти на лоукост-модель ранее неоднократно заявляла компания «ЮТэйр», а кроме того минувшим летом стало известно и о подобных планах, возникших и у авиакомпании «Ред Вингз».

/TOURBUS.RU