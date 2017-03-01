«TUI Россия» планирует в 2022 г. отправить за рубеж 3,2 млн туристов и летать из 38 городов

Туроператор «TUI Россия» рассчитывает по итогам 2021 года отправить на отдых в России и за рубеж 1,9 млн туристов, сообщил коммерческий директор туркомпании Владимир Рубцов.

"Уже сейчас с нами отдохнуло 1,8 млн туристов. Эта цифра превышает показатели 2019 года, когда мы отправили отдыхать 1,5 млн путешественников. Мы планируем, что этот показатель вырастет к концу декабря до 1,9 млн россиян. В 2020 году показатели были ниже, потому что большинство направлений было закрыто, в этом году были открыты большинство стран для летнего отдыха — Кипр, Греция и другие.

Забегая вперед, хочу обозначить наши планы на 2022 год. Мы планируем отправить 3,2 млн туристов, и мы прогнозируем эту цифру за счет тех направлений, которые уже открыты для российских туристов", — рассказал он на конференции с турагентствами, - сообщает «Интерфакс».

Как отметил г-н Рубцов, одним из основных направлений для отдыха в 2022 году станет Египет, куда TUI Россия планирует отправить более миллиона туристов.

"Это был достаточно успешный год для нашей компании. И первым важным фактором стало открытие Египта. Прежде туристы могли добраться на курорты через Каир и третьи страны, но уже в сентябре полетели чартеры из России. И мы знаем, что это одно из основных зимних направлений отдыха", — заключил он.

Туроператор также планирует осуществлять полетные программы по России и за рубеж из 38 городов России, сообщил коммерческий директор туркомпании: "Мы продолжаем развивать нашу региональную полетную программу. В этом году уже более 50% наших туристов путешествовали из регионов. Мы продолжим развивать это направление, и в 2022 году планируем летать из 38 городов России в разные страны".

Г-н Рубцов напомнил, что в 2021 году компания активно развивала внутренний туризм.

"Сейчас мы реализуем программы как на Сахалин, в Казань, так и в Тюмень, Карелию. И делаем это благодаря поддержке со стороны российских властей в виде субсидирования чартерной перевозки", — добавил он.

В свою очередь, директор по дистрибуции туроператора Анна Малинина рассказала, что компания много внимания уделяет открытию и развитию своих представительств в разных регионах России. Речь идет как о независимых, так и о франчайзинговых турагенствах.

"В 2019 году мы более чем в четыре раза превысили объемы предыдущих лет по перевозке из регионов. Мы смогли выстроить пять кластерных управлений – Урал, Сибирь-Дальний Восток, Юг, Северо-Запад и Поволжье. Плюс есть часть регионов, которые работают по ЦФО.

Я считаю, что это лучшая ситуация для качественного управления в регионах, для маркетинга, для ценообразования. В настоящее время у нас 37 офисов", — отметила эксперт.

/TOURBUS.RU