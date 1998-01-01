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08 декабря
Россия и ОАЭ готовятся к взаимному признанию сертификатов о вакцинации
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обсудила вопрос признания сертификатов с руководством парламента Эмиратов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила с руководством Федерального национального совета (парламента) ОАЭ возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса между двумя странами, - сообщает «Интерфакс».
"Сегодня в ходе нашей встречей с уважаемым господином председателем Федерального совета мы обсуждали возможность скорейшего подписания соглашения между Россией и Арабскими Эмиратами о взаимном признании сертификатов о вакцинации", — заявила г-жа Матвиенко, выступая перед членами Федерального национального совета ОАЭ во вторник.
По ее мнению, это будет способствовать развитию туризма, деловых, культурных связей и обеспечит право человека на передвижение.
"По идее, успехи в фармакологии должны сподвигнуть мировое сообщество к началу диалога о взаимном признании сертификатов о вакцинации. С этим предложением Россия неоднократно выступала на самых авторитетных площадках.
И мы очень рады, что и Арабские Эмираты придерживаются такой же точки зрения", — отметила спикер СФ.
Ранее с подобной инициативой к спикеру Совфеда обратились и представители соседнего Бахрейна. Эта страна также рассчитывает на обоюдное признание с Россией документов о вакцинации и ожидает, что этот процесс будет запущен в ближайшее время.
Напомним, что сейчас прибывающим в ОАЭ (аэропорты Дубай и Шарджа) необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета на английском или арабском языке. Также требуется полис медицинского страхования, покрывающий лечение от коронавируса и обсервацию на территории ОАЭ в случае положительного ПЦР-теста и заполненная «Декларация о состоянии здоровья» с отметкой об отсутствии симптомов заболевания.
Кроме того, в начале октября эмират Абу-Даби смягчил условия въезда в эмират для российских туристов, отменив для них десятидневный карантин. Кроме того, министерство здравоохранения и профилактики эмирата официально одобрило вакцину «Спутник V», теперь она входит в список вакцин, с которыми разрешен въезд.
По решению оперштаба правительства Россия с 9 ноября отменила ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов в ОАЭ.
/TOURBUS.RU
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