Новости Роспотребнадзор ужесточает антикоронавирусные требования в связи с новым штаммом С сегодняшнего дня срок действия ПЦР-тестов сокращается до 48 часов, а прилетающие из 10 стран отправляются на двухнедельный карантин

По информации АТОР, на портале официального опубликования правовых нормативных актов 7 декабря 2021 года размещено постановление Роспотребнадзора № 33 от 4 декабря «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением № 15 главного санитарного врача от 22.05.2020 г. Данным документом санитарное ведомство официально сокращает, начиная с 8 декабря срок действия отрицательного результата ПЦР-теста с 72 до 48 часов от времени проведения теста. Данное изменение важно как для въезда в Российскую Федерацию иностранцев, так и для туристов, планирующих поездки по России. Ранее в ряде регионов РФ для входа или доступа в некоторые общественные места, учреждения и другие объекты, для заселения в отели или пользования кафе и ресторанами могли потребовать предъявить справку или QR-код об отрицательном результате ПЦР теста. Срок их действия по всей России был установлен как 72 часа с момента взятия теста. Теперь, начиная с 8 декабря, такие справки будут действовать только 48 часов (с момента взятия теста). Аналогично, с 8 декабря такой же срок теста (48 часов с момента взятия пробы) будет требоваться и от всех иностранцев для въезда в Россию (например, для посадки на борт самолета). Напомним, что российским гражданам тесты до вылета в Россию сдавать не надо (они либо сдают их уже в России, либо, в случае если человек привит или переболел, тест не нужен). Кроме того, все пребывающие в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней государств африканских государств, включая Танзанию, а также из Гонконга с 8 декабря обязаны соблюдать двухнедельный карантин, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Исключение, согласно документу, делается для членов экипажей воздушных и морских судов, осуществляющих перевозку пассажиров. В постановлении уточняется, что первый ПЦР-тест берётся в течение двух дней со дня прибытия на территорию РФ, а второй — с 10 по 12 день после прибытия в Россию. Ранее г-жа Попова сообщила, что введение двухнедельного карантина для прибывающих из ЮАР и сопредельных с ней государств вводится из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон" и риска его распространения в РФ. Шестого ноября Роспотребнадзор сообщил о первых двух заболевших "омикрон"-штаммом, прилетевших в РФ из ЮАР. Всего коронавирус был диагностирован у 10 прилетевших с юга Африки, они госпитализированы. Все прибывшие из этих стран с вечера 3 декабря отправлены в обсерваторы. Вариант B.1.1.529, который получил название "Омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций, - отмечает «Интерфакс». /TOURBUS.RU

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