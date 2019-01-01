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08 декабря
Экспресс «Аллегро» вновь отправится в Хельсинки уже 12 декабря

Несмотря на по-прежнему закрытые для туристов границы, решено все же восстановить ж/д-сообщение с Финляндией в намеченные ранее сроки


 

Запланированное на 12 декабря и затем отмененное начало железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки все же состоится — сообщает Ассоциация туроператоров.

По сообщению компании VR, оператора финских железных дорог, поезда «Аллегро» будут курсировать между Хельсинки и Петербургом два раза в день в обоих направлениях.

Утренний поезд отправляется из Хельсинки в 6:17, из Петербурга — в 6:40. Время отправления дневного рейса из финской столицы — 14:57, из Петербурга — 15:30. Стоимость билетов начинается от 59 евро. Продажа билетов уже открыта на сайте VR.

 

По информации финской стороны, 2 декабря российская сторона подписала постановление, касающееся перезапуска железнодорожного пассажирского сообщения. Ранее между двумя странами было возобновлено воздушное и автобусное сообщение.

 

Между тем, в конце ноября «Интерфакс» сообщал, что возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки откладывается из-за омикрон-штамма коронавируса ."У нас нет конкретной даты. Дата была назначена, но омикрон-штамм изменил ситуацию", — передавал портал Yle высказывания представителя Министерства иностранных дел Нины Васкунлахти на финско-российском деловом форуме Finnish Business.

 

Более того, сегодня стало изаестно, что российская сторона официальное разрешила гражданам РФ пересечение Финско й сухопутной границы.

С 1 октября 2021 года Финляндия возобновила выдачу виз для тех, кто путешествует с деловыми целями, а также для обладателей просроченных мультивиз.

 

Однако, стоит напомнить, что в Страну Суоми сейчас россиянин может въехать (предварительно сдав ПЦР-тест на границе) только в том случае, если у него есть ВНЖ или недвижимость в Финляндии, если он учится в финском учебном заведении, навещает близких родственников и т.

По информации VR, наличие сертификатов и справок будет проверяться в поездах при проверке билетов, паспортов и виз. На маршруте действует масочный режим.

 

«Возобновление железнодорожного сообщения с помощью «Аллегро» ничего не изменит: Финляндия по-прежнему остается закрыта для туристов из России, – констатирует между тем менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – Если, конечно, не будет принято каких-либо принципиальных решений по изменению порядка въезда россиян.

Однако рассчитывать на это, с учетом эпидемической ситуации в России, приходится вряд ли – финны очень бережно относятся к охране общественного здоровья».

 

Соглашается с этой точкой зрения и глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. «Те, кто имеет право въезжать в Финляндию, и сейчас не испытывают больших транспортных проблем. Ведь самолеты летают, а автобусы из Петербурга в Хельсинки осуществляют по нескольку рейсов в сутки. – говорит она. – Поэтому принципиально запуск «Аллегро» ничего не изменит: ездить на нем смогут немногие. И туристы к ним не относятся».

/TOURBUS.RU

 


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