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«АРТ-Тур» с размахом отметил «золотой юбилей» Арабских Эмиратов

Мероприятие в честь 50-летия ОАЭ прошло на сороковом этаже Москва-Сити и включало утренний воркшоп и вечерний гала-ужин

Второго декабря Объединенные Арабские Эмираты отметили золотой юбилей – 50 лет. «АРТ-Тур», ведущий туроператор по ОАЭ, не мог пропустить такое событие и отметил его двумя грандиозными мероприятиями.

Утренний воркшоп с представителями более 400 московских и региональных агентств прошел в бизнес-центр Москва-сити на 40-м этаже в зале «Меркурий». Такое местоположение было выбрано не случайно – хотелось воссоздать атмосферу Арабских Эмиратов и пригласить гостей в один из небоскребов столицы России.

Впервые в истории России «АРТ-ТУР» удалось собрать на одной площадке представителей четырех офисов по туризму: Дубая, Абу-Даби, Рас-аль-Хаимы и Аджмана и пяти авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы в ОАЭ - Emirates, Etihad Airways, flydubai, Air Arabia и «Аэрофлот Экспонентами стали также отельеры из ОАЭ - Address Hotels, Jumeirah Hotels, Rixos Hotels, One&Only, Rotana Hotels, JA Resorts Dubai, Shangri-la Hotels, отели Atlantis The Palm, Raffles The Palm, Caesars Palace Dubai, Emirates Palace, Park Hyatt Dubai и многие другие.

Насладившись устрицами с шампанским и легкими закусками, агенты продуктивно поработали на встречах с отельерами и авиакомпаниями, получили массу полезной информации на презентациях от офисов по туризму. Каждый час гости становились участниками розыгрыша ваучеров от отельеров и авиакомпаний. Четырехчасовой воркшоп пролетел как один миг.

За время небольшого перерыва,площадка преобразилась в роскошный зал для проведения вечернего гала-ужина, генеральным партнером которого стал Офис по туризму Абу-Даби.

Когда все были в сборе, генеральный директор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов открыл вечер – поздравил гостей с праздником и выразил свою любовь к Арабским Эмиратам. Приветственное слово было передано представителю офису по туризму Абу-Даби Эдуарду Григорьеву, который напомнил, что столичный эмират уже ждет гостей из России, вакцинированных «Sputnik-V”.

На ужине среди директоров московских и региональных агентств, лидеров по продажам, присутствовали пять агентств, вошедших в «Золотую лихорадку», которые не смогли поехать в уникальный директорский тур в Руанду иКатар. Им были вручены памятные дипломы и заработанные золотые слитки.

После официальной части, гостей ждал музыкальный сюрприз – выступление российского эстрадного певца Владимира Преснякова. После выступления Владимира Преснякова гостей вечера ждал еще один сюрприз – зажигательные сеты от популярного в Майями диджея Руслана Нигматуллина - в прошлом прославленного вратаря, участника чемпионата мира 2002 г., трехкратного Чемпиона России по футболу и обладателя приза «Спортсмен года».

Фотогалерея прошедшего мероприятия