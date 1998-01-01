Закон о применении спецредств к авиадебоширам подписан президентом

Закон вступит в силу в июне следующего года

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому бортпроводники на борту воздушного судна получат право применять специальные средства сдерживания к авиадебоширам, - сообщает «Интерфакс».

Перечень таких средств и правила их применения предстоит утвердить правительству России.

По новому закону, если пассажир своими действиями создает непосредственную угрозу безопасности полета или угрозу жизни и здоровью других лиц, командир воздушного судна может отдать распоряжение членам экипажа или сотрудникам службы авиабезопасности применить такие сдерживающие средства. Соответствующие поправки вносятся в Воздушный кодекс РФ. Как говорилось в пояснительной записке к документу, "случаи нападения и физического воздействия на бортпроводников и пассажиров фиксируются регулярно", поэтому членам экипажа и службам безопасности нужны новые полномочия, чтобы своевременно и эффективно реагировать на инциденты. Закон вступит силу через 180 дней — в июне 2022 года.

Напомним, что еще летом 2018 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс РФ», на основании которого авиаперевозчики получили право вносить дебоширов в «черные списки» и отказывать им в услуге авиаперевозки.

Основанием для внесения пассажира в такой документ являются невыполнение им распоряжений командира воздушного судна (ч. 6 ст. 11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях), хулиганство на борту (ст. 213 Уголовного кодекса РФ) и совершение действий, угрожающих безопасной эксплуатации самолета (ст. 267.1 УК РФ)

Вместе с тем часть специалистов уже тогда отнеслась к появлению российских «черных списков» со скепсисом. «Да, отчасти это может быть воспитательной и сдерживающей мерой для тех, кто только собирается на отдых, - заявил тогда в беседе с нами представитель питерской компании «Едем к морю» Валентин Богданов.

– Однако практика показывает, что большую часть этих правонарушений совершают люди в алкогольном опьянении, предотвратить которое эти меры не помогут. А когда человек пьян, ему, как известно, море по колено… Поэтому, скорее, надо решать проблему продажи алкоголя до посадки в самолет и на его борту».

/TOURBUS.RU