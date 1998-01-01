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07 декабря
Госдума: Закон о введении QR-кодов на транспорте требует обсуждения
Профильный комитет Думы поддержал законопроект, но не согласился с необходимостью предъявления QR-кода при продаже билетов
Комитет по промышленности и торговле Госдумы поддержал законопроект о введении QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте, но обращает внимание на необходимость дополнительного обсуждения продажи билетов с предъявлением QR-кода. Отзыв комитета опубликован в электронной базе данных парламента, - сообщает сегодня «Интерфакс».
"Законопроектом установлено, что продажа железнодорожных и авиационных билетов осуществляется при предъявлении гражданином сертификата с QR-кодом, подтверждающего вакцинацию, медицинский отвод от вакцинации или факт перенесенного заболевания.
Посадка в поезд дальнего следования и на борт самолета такими пассажирами также производится с обязательным предъявлением сертификата. Таким образом, гражданин обязан предъявлять сертификат дважды", — говорится в отзыве.
По мнению комитета, это положение законопроекта требует дополнительного обсуждения.
Комитет просит учесть, что применение сертификатов направлено на предупреждение распространения COVID-19 среди потребителей-пассажиров. ", — говорится в отзыве.
Требование об обязательном наличии сертификата при приобретении туров или билетов может стать для некоторых граждан фактическим запретом на отдых, так как непосредственно в летний период приобретение тура и билетов для многих граждан финансово становится недоступным, говорится в отзыве.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что требование предъявить QR-код на поездах и в самолетах вступит в действие с 1 февраля, отдельным решением правительства будет определено, с какого момента сертификаты потребуются при покупке билетов.
В проекте закона указано, что до даты начала действия ограничений, которую определит правительство, и со дня вступления закона в силу еще будут действовать ПЦР-тесты для граждан, у которых нет указанных выше QR-кодов.
"Пассажиры, являющиеся иностранными гражданами, при отсутствии у них документации предъявляют документ, который содержит сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного методом ПЦР, и документ, удостоверяющий личность", — говорится в проекте закона, при этом не разъясняется положение граждан, которые имеют ВНЖ иностранных государств, но сохранили российское гражданство.
Кроме того, граждане РФ, которые возвращаются в Россию с территории другого государства, с даты вступления закона в силу должны будут предъявить либо QR-код, либо ПЦР. Предполагается, что меры будут действовать до 1 июня 2022 г.
Гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов ранее сообщал, что компания разрабатывает программное обеспечение, которое позволит проверять QR-коды при посадке на рейс. При этом он выступал против введения такого же требования на этапе покупки билета. "На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, то есть ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений", — заявил он.
Против этой идеи выступали и в S7: расчеты авиакомпании показывали, что пассажиропоток на внутренних авиалиниях может упасть на 50%, - отмечает «Интерфакс».
/TOURBUS.RU
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