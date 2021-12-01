Новости У двух россиян, вернувшихся из ЮАР, обнаружен штамм «омикрон» Также новый штамм коронавируса обнаружен в Хорватии и Таиланде, которые сейчас посещают наши туристы

Первые случаи заболевания штаммом "омикрон" COVID-19 обнаружены в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон", — говорится в сообщении Роспотебнадзора. Всего коронавирус был подтвержден у 10 вернувшихся из ЮАР и сопредельных стран граждан, помещенных в обсерватор, уточнили в ведомстве. "Исследования от других пациентов продолжаются, ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора", — рассказали в ведомстве. Роспотребнадзор заверил, что принимает все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта коронавирусной инфекции. "Все граждане, возвращающиеся в Россию из ЮАР и сопредельных стран, тестируются на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленные обсерваторы", — говорится в сообщении. В обсерваторах граждане проходят ежедневное ПЦР-тестирование, находятся под медицинским наблюдением. При появлении симптомов или положительного ПЦР-теста граждане изолируются в боксы инфекционных стационаров. Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в ЮАР, Ботсване, Израиле, в ряде стран Европы и уже в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Медики в Хорватии в понедельник также заявили о выявлении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон", сообщает Associated Press. В службах здравоохранения страны заявили, что заболевших — двое, и в настоящее время специалисты пытаются установить, каким образом они заразились именно этим штаммом, поскольку ни один из зараженных не путешествовал за рубеж. Эксперты предполагают, что они могли заразиться на бизнес-встрече, которую оба посещали. Заразившиеся "омикроном" переносят болезнь в легкой форме, но у них наблюдается отдышка и температура. В органах здравоохранения Хорватии полагают, что позднее в стране выявят и других заразившихся "омикроном". За последние 24 часа на хорватской территории выявили 728 новых случаев заражения, 51 человек среди заболевших ранее скончался. Для Хорватии, где проживают 4,2 млн человек, это высокие цифры, отмечает агентство. В стране вакцинировали от COVID-19 около 54% населения. Минздрав Таиланда также зафиксировал первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" у гражданина США, прилетевшего в Таиланд из Испании, сообщает в The Guardian. Люди, которые контактировали с заболевшим, сдали тесты на коронавирус. Результаты были отрицательными, отмечают в Минздраве. В Таиланд запрещён въезд путешественникам из восьми африканских стран: Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии, Эсватини (Свазиленда), ЮАР и Малави. Согласно данным статистического портала Worldometer, с начала пандемии в Таиланде более 2,1 млн человек заразились COVID-19, около 20,9 тыс. скончались. /TOURBUS.RU

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