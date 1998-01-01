Ростуризм: Проблема с очередями в египетских аэропортах решена

Число пунктов досмотра в курортных аэропортах Египта увеличено с двух до восьми

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что с 6 декабря туристам, вылетающим из Хургады и Шарм-эль-Шейха больше не придется проводить много времени в очередях. Решило проблему увеличение количества пунктов досмотра – вместо двух их стало по восемь в каждом из двух курортных аэропортов, - сообщает Ассоциация туроператоров.

В подтверждении своих слов Зарина Догузова на своей страничке в Instagram опубликовала видео из египетского аэропорта без ставших уже привычными очередей. «Ситуация урегулирована, для наших туристов созданы комфортные условия, работают 8 гейтов», – сообщила глава Ростуризма.

Ранее, 3 декабря, египетские авиавласти уже проинформировали российские авиакомпании о сокращении времени обслуживания пассажиров перед отправлением рейса из Хургады и Шарм-эль-Шейха. Регистрацию пассажиров на рейс рекомендовали теперь открывать за три часа до отправления, а не за пять, как раньше.

Напомним, что, как мы сообщали в конце ноября, в профессиональном сообществе и соцсетях в активно обсуждался вопрос сложностей, который испытывают российские туристы при вылете с из аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады. По словам экспертов, проблемы, которые существовали и ранее, обострились с началом массовых чартерных программ полетов в ноябре.

После этого глава Ростуризма Зарина Догузова в телефонном разговоре с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани попросила его взять под контроль ситуацию с большими очередями в аэропортах.

Как пояснили тогда в Ростуризме, «из-за длительного прохождения контроля в аэропортах многие туристы опаздывают на свои рейсы и вынуждены приобретать новые билеты. Российские граждане также недовольны условиями пребывания в аэропортах: зоны ожидания не оборудованы достаточным количеством посадочных мест, отсутствует питьевая вода, не соблюдается социальная дистанция».

В ходе беседы Зарина Догузова предложила Халеду Эленани несколько решений, включая возможное перераспределение пассажиропотока, задействование дополнительных выходов на посадку, а также оборудование мест ожидания и отдыха для российских туристов.

/TOURBUS.RU