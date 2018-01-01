Туроператоры в десятый раз обратились в правительство по поводу отсрочки возврата средств за отмененные туры

Ассоциация Туроператоров (АТОР) опубликовала сегодня открытое письмо на имя главы правительства. В нем профессионалы туризма вновь поднимают вопрос о продлении сроков возврата средств за туры, отмененные в связи с пандемией.

Напомним, что ранее АТОР и РСТ уже неоднократно обращались к властям страны по данной проблеме, однако ни одно из этих писем не было открытым.

В тексте письма на имя Михаила Мишустина в частности говорится: «...От лица ведущих туроператорских компаний России просим Вас принять решение о продлении сроков исполнения обязательств перед туристами по странам, закрытым для российских граждан для посещений с целью туризма.

По закрытым направлениям у туроператоров нет возможности возобновить деятельность, а открытых направлений слишком мало, чтобы сформировать резервы, достаточные для расчетов в полном объеме со всеми туристами. На сегодняшний день остается порядка 200 тысяч человек, которым нет возможности предложить равнозначную поездку или вернуть денежные средства. Общий размер вынужденной задолженности туроператоров перед потребителями составляет, по нашей оценке, более 10 млрд рублей».

Как отмечают туроператоры, «С февраля 2021 г. АТОР в Правительство Российской Федерации было направлено 9 официальных обращений, в которых мы пытались привлечь внимание к этой проблеме. В настоящее время у нас нет подтверждения, что к ней отнеслись с должной серьезностью и работают над поиском оптимального решения».

«Принятое 20 июля 2020 г. Правительством Российской Федерации постановление № 1073 об особом порядке возврата денег за туры, несостоявшиеся из-за распространения COVID-19, стало самой действенной мерой поддержки для туроператоров, позволило им возобновить работу и исполнять обязательства, несмотря на кризис и ограничения, возместив потраченные средства около 70% всех потребителей, включая льготные категории граждан.

Стабильность в отрасли, достигнутая с таким трудом, может разрушиться только из-за того, что 31 декабря 2021 г. перестанут действовать особые правила возврата. Волна судебных исков заблокирует операционную деятельность сотен компаний. И не только операторских. Рухнет вся агентская сеть. Если допустить такую ситуацию – российский туристический рынок столкнется с угрозой, которая ударит по нему сильнее, чем сама пандемия. В то же время продление отсрочки позволит туроператорскому сообществу постепенно рассчитаться и с оставшимися туристами», - отмечается в письме.

«Мы обращаемся к Вам публично, потому что речь идет о целой отрасли. Пандемия, которая нанесла сокрушительный удар по туриндустрии, не закончилась. Со всей ответственностью мы заявляем, что для стабильно работающей отрасли, необходима лишь отсрочка обязательств еще на один год. Любые иные варианты – льготные кредиты, субсидирование кредитной ставки, выдача госгарантий – не только потребуют средств из государственного бюджета, но даже не отсрочат наступление глобальных проблем в отрасли. Такую позицию полностью разделяет и регулятор отрасли – Федеральное агентство по туризму.

Мы уверены, что Ваше внимание к данной проблеме позволит принять решение, которое не ущемит права потребителей и не разрушит индустрию с более чем 30-летней историей», - говорится в заключении открытого письма.

/TOURBUS.RU