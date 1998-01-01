Новости Горнолыжные курорты Болгарии будут принимать наших туристов без сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов Минтуризма Болгарии опубликовало протоколы для горнолыжных центров страны

Минтуризма Болгарии опубликовало санитарные протоколы для горнолыжных курортов страны, согласно которым туристам для заселения в гостиницы не нужен сертификат о вакцинации от ковида или ПЦР-тесты, - сообщает сегодня «Интерфакс». Как следует из документа, для объектов размещения и гостей остаются актуальными масочный режим, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены рук. Речи о предоставлении сертификатов вакцинации или ПЦР-тестов в тексте нет. В случае проявления у туриста симптомов коронавируса его изолируют в отдельном номере отеля, но сама гостиница не будет закрыта на карантин. «Отельеру нужно предоставить гостю с подозрением на ковид врача для полного обследования, а также отдельного сотрудника, прошедшего полный курс вакцинации от COVID-19», — говорится в протоколе. Согласно документу, трансфер туристов на горнолыжные курорты также осуществляется с соблюдением всех противоэпидемиологических мер безопасности. По возможности в автобусах открывают окна для проветривания. На подъемниках туристы также должны соблюдать меры санитарной безопасности, однако количество пассажиров в закрытых кабинках может регулироваться оператором канатной дороги. Между тем, в спа-центрах и других развлекательных заведениях горнолыжных курортов Болгарии туристам все равно придется предъявлять сертификат вакцинации или ПЦР-тесты, сделанные не ранее чем за 72 часа до прибытия на курорт. В качестве альтернативы подойдет экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до посещения. Справки не потребуются лицам до 18 лет. В ресторанах и кафе справки не потребуют, но соблюдать меры санитарной безопасности нужно. То же самое касается проезда в общественном транспорте и такси, а также аптек и магазинов. Болгария признает российскую вакцину «Спутник V», поэтому туристы с сертификатом о вакцинации этим препаратом могут свободно посещать страну. Въезд разрешен и со справкой на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, и с экспресс-тестом на антигены, сделанным за 48 часов до въезда в Болгарию. Также можно приехать со справкой о перенесенном заболевании коронавирусом в течение последних 180 дней. Детям до 12 лет ни один из документов не требуется. Как напоминает в свою очередь АТОР, с 1 октября 2021 года Болгария отменила визовый сбор (35 евро) на детей от 6 до 12 лет. «Проблем с получением болгарской визы нет. Ее сделают за 4-6 рабочих дней. Россия возобновила прямое авиасообщение с Болгарией с 28 июня 2021 года. Разрешены рейсы в Софию, Бургас и Варну», - добавляют в АТОР, Официальное открытие сезона в Банско (на фото) состоится 18 декабря, но, если до этого времени будут созданы подходящие условия для катания, канатные дороги будут запущены раньше. /TOURBUS.RU

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