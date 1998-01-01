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06 декабря
Туристические направления: изменения в антиковидных ограничениях
Черногория ужесточает правила въезда/ Индонезия увеличивает обязательный карантин до 10 дней/ Саудовская Аравия разрешит въезд паломникам, вакцинированных "Спутником V"
Черногория ужесточает правила въезд
Правительство Черногории с 3 декабря ужесточило правила въезда в страну, основное изменение касается срока действия сертификатов вакцинации, сообщает посольство России в этой стране со ссылкой на решение правительства.
По информации дипмиссии, с 3 по 22 декабря иностранные граждане могут въезжать в Черногорию через все пограничные пункты при предъявлении сертификата вакцинации, полученного не более 6 месяцев назад, отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета, справки о болезни, перенесенной не позднее чем за 10 дней и не ранее чем за 6 месяцев до поездки. Также при въезде можно показать быстрый экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до вылета.
«Иностранные граждане, имеющие разрешение на постоянное или временное пребывание в Черногории, которые не располагают указанными выше доказательствами, могут въезжать в страну при применении к ним мер карантина или самоизоляции сроком 10 дней, которые могут быть отменены по истечении 6 дней при получении отрицательного результата PCR-теста на коронавирус», — говорится в сообщении дипмиссии.
Иностранным гражданам младше 18 лет эти документы не нужны. Также вместо сертификата о вакцинации можно показать справку об отводе от прививки по медицинским причинам.
Прежде срок действия сертификата вакцинации составлял 12 месяцев. Россиянам для поездки в Черногорию рекомендуется иметь сертификат о прививке "Спутником V".
Индонезия увеличила обязательный карантин для приезжающих из-за границы до 10 дней
Власти Индонезии решили ужесточить ограничительные меры на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", увеличив обязательный карантин для лиц, приезжающих из-за границы, сообщают в четверг азиатские СМИ. Вместо 7 дней теперь на карантине надо будет находиться 10 дней.
Местные СМИ напоминают, что семидневный карантин был введен в конце ноября из-за штамма "омикрон". До этого приезжающие в Индонезию из других стран должны были проходить трехдневный карантин.
При этом в стране продолжает действовать полный запрет на въезд в страну с территории ряда африканских стран, в том числе ЮАР, Зимбабве, Намибии. Приезжать из этих стран могут только граждане Индонезии, в этом случае они будут обязаны соблюдать карантин в течение двух недель.
В Индонезии пока не объявляли об обнаружении случаев заражения "омикроном".
Согласно данным по коронавирусу, заболеваемость в Индонезии в последние дни идет на спад. В среднем в ноябре в сутки выявляли по 400 случаев COVID-19, для сравнения в июле этот показатель составлял 40 тыс.
Саудовская Аравия разрешит въезд паломникам, вакцинированных "Спутником V"
Саудовская Аравия с 1 января 2022 года разрешит въезд в страну привитым российской вакциной от COVID-19 "Спутник V"; по прибытии таким туристам придется пройти двое суток карантина и сдать ПЦР-тест, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Въезд в Саудовскую Аравию для вакцинированных "Спутником V" лиц даст возможность верующим совершать паломничество (хадж и умра) к святыням ислама в городах Мекка и Медина", — отмечается в сообщении.
Таким образом, Саудовская Аравия вошла в число 102 государств, которые могут посетить вакцинированные "Спутником V" .
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