Зарина Догузова предложила греческой коллеге предоставить ваучеры туристам, пострадавшим из-за банкротства «Музенидис Трэвел»

Глава Ростуризма и замминистра туризма Греции обсудили в Мадриде «антикризисный план» для клиентов «Музенидиса»

В Мадриде с 30 ноября по 3 декабря прошла генеральная ассамблея Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), в которой приняли участие более тысячи делегатов из 135 стран, в том числе 84 министра туризма. Российскую делегацию возглавила глава Ростуризма Зарина Догузов.

Как сообщает сегодня пресс-служба Ростуризма, в ходе Генассамблеи UNWTO в Мадриде г-жа Догузова обсудила с замминистра туризма Греции меры поддержки клиентов остановившего деятельность туроператора «Музенидис Трэвел».

«В рамках встречи с заместителем министра туризма Греции Софией Захараки стороны договорились в ближайшее время организовать российско-греческие переговоры с участием гостиниц и туроператоров, на которых будет обсуждаться антикризисный план сотрудничества, предусматривающий специальные условия для российских туристов-клиентов туроператора «Музенидис Трэвел», — сообщает пресс-служба Ростуризма.

В качестве одного из вариантов решения проблемы Зарина Догузова предложила греческой стороне предоставить российским туристам специальные ваучеры на проживание.

Напомним, что туроператор "Музенидис Трэвел" 12 ноября сообщил о приостановке деятельности всех своих пяти юридических лиц из-за невозможности выполнить обязательства перед туристами. По заявлению руководства компании, этот шаг связан в первую очередь с финансовыми проблемами принимающей компании Mouzenidis Travel в Греции, которой были переведены все деньги за приобретенные туры, но которая, в свою очередь, не перевела их в отели.

Финансовая ответственность пяти юрлиц туроператора застрахована в СК "ТИТ" на 80 млн рублей. При этом он должен вернуть за отмененные туры 25,5 тысячам туристов более 1,27 млрд рублей. Как предполагают в Российском союзе туриндустрии (РСТ), пропорциональные выплаты не превысят 3-5 тыс. рублей на человека.

В конце ноября вице-премьер Дмитрий Чернышенко в связи с остановкой деятельности туроператора "Музенидис Трэвел" поручил руководителям Ростуризма, Минфина и Минэкономразвития «проработать вопрос повышения эффективности механизмов возмещения убытков, возникающих у туристов при банкротствах туроператоров».

Г-н Чернышенко также попросил глав Росфинмониторинга, МВД, ФНС и Ростуризма проанализировать финансовую деятельность юридических лиц, работающих под брендом "Музенидис Трэвел", и "принять меры по защите прав и законных интересов потребителей туристских услуг".

/TOURBUS.RU